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Ветреная любовь 2020 - дата выхода, актеры и сюжет

26 марта 2020, 18:32

На экраны выходит новый турецкий сериал - Ветреная любовь,который выйдет на 1+1. Когда выйдет Ветреная любовь 2020, и кто сыграл в сериале - читай на Главреде.

Ветреная Любовь
Ветреная Любовь - дата выхода / 1+1

Новый турецкий сериал Ветреная любовь - выходит онлайн на 1+1. На телеканале выходит новая турецкая драма с очень трогательным сюжетом.

В центре сюжета многосерийной драмы - давняя вражда семей Асамблей и Шадоглу.

Турецкие сериалы очень популярны на 1+1, и после сериала Великолепный век, руководство приняло решение озвучить сериал Ветреная Любовь.

Все, что известно о новом сериале на 1+1 Ветреная Любовь - смотрите и читайте на Главреде.

Ветреная Любовь турецкий сериал - сюжет

Миран Асамблей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азиза приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть другой семье, а конкретно - Хазару Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана.

Воплотить план мести Миран решает самым коварным путем, влюбив в себя дочь врага - Реян. Но никто и подумать не мог, что, однажды случано встретившись, Миран и Реян навсегда влюбятся друг в друга. При этом коварная судьба готовит для них страшные испытания

Акын Акынозу
Акын Акынозу Ветреная любовь/ 1+1

 Ежедневно влюбленные будут узнавать неожиданные подробности из жизни своих родителей, а родные люди будут делать все, чтобы разлучить пару.

Роль Мирана Асамлея в сериале исполняет турецкий актер Акын Акынозу, который играл  янычара Али в сериале Великолепный век. Новая правительница. Актерскую карьеру он успешно построил в США.

Аблу Шахин
Аблу Шахин Ветреная Любовь / 1+1

Реян в турецкой драме играет Аблу Шахин, известная по роли Бурку Салимер в Невесте из Стамбула. Свою актерскую карьеру она построила в Турции, и известна благодаря своим работам в турецких сериалах.

Ветреная Любовь актеры и роли

  • Акын Акынозю
  • Эбру Шахин
  • Гюльчин Сантыроглу
  • Серхат Тутумлуер
  • Айда Аксель
  • Маджит Сонкан
  • Сердар Озер
  • Ойя Унустасы
  • Тансу Ташанлар
  • Сервет Пандур
  • Инджи Шен
  • Эда Башламышлы

Сериал Ветреная Любовь выходит онлайн вначале апреля на 1+1 - после сериала Доктор Вера.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса перенесли дату выхода 4 сезона Очень странных дел.

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