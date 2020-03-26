Ветреная любовь 2020 - дата выхода, актеры и сюжет

Ветреная Любовь - дата выхода / 1+1

Новый турецкий сериал Ветреная любовь - выходит онлайн на 1+1. На телеканале выходит новая турецкая драма с очень трогательным сюжетом.

В центре сюжета многосерийной драмы - давняя вражда семей Асамблей и Шадоглу.

Турецкие сериалы очень популярны на 1+1, и после сериала Великолепный век, руководство приняло решение озвучить сериал Ветреная Любовь.

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Ветреная Любовь турецкий сериал - сюжет

Миран Асамблей еще в детстве потерял своих родителей, а его бабушка Азиза приложила все усилия, чтобы целью всей жизни внука стала месть другой семье, а конкретно - Хазару Шадоглу, который, по ее убеждению, является убийцей родителей Мирана.

Воплотить план мести Миран решает самым коварным путем, влюбив в себя дочь врага - Реян. Но никто и подумать не мог, что, однажды случано встретившись, Миран и Реян навсегда влюбятся друг в друга. При этом коварная судьба готовит для них страшные испытания

Акын Акынозу Ветреная любовь/ 1+1

Ежедневно влюбленные будут узнавать неожиданные подробности из жизни своих родителей, а родные люди будут делать все, чтобы разлучить пару.

Роль Мирана Асамлея в сериале исполняет турецкий актер Акын Акынозу, который играл янычара Али в сериале Великолепный век. Новая правительница. Актерскую карьеру он успешно построил в США.

Аблу Шахин Ветреная Любовь / 1+1

Реян в турецкой драме играет Аблу Шахин, известная по роли Бурку Салимер в Невесте из Стамбула. Свою актерскую карьеру она построила в Турции, и известна благодаря своим работам в турецких сериалах.

Ветреная Любовь актеры и роли

Акын Акынозю

Эбру Шахин

Гюльчин Сантыроглу

Серхат Тутумлуер

Айда Аксель

Маджит Сонкан

Сердар Озер

Ойя Унустасы

Тансу Ташанлар

Сервет Пандур

Инджи Шен

Эда Башламышлы

Сериал Ветреная Любовь выходит онлайн вначале апреля на 1+1 - после сериала Доктор Вера.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса перенесли дату выхода 4 сезона Очень странных дел.