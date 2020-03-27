Доктор Стрэндж выйдет вовремя вопреки карантину из-за коронавируса

Доктор Стрэндж 2 / Marvel

Студия Marvel, которая разрывает контракт со звездой Человека Муравья из-за несоблюдения карантина на время коронавируса, не намерена отказываться от заявленного ранее съемочного графика фильма Доктор Стрэндж 2.

Вся съемочная группа Доктора Стрэнджа 2 продолжает работу в условиях карантина, сообщает издание Collider.

Режиссер Доктора Стрэнджа-2 Сэм Рейми и другие вовлеченные в проект специалисты продолжают работу в условиях действующих ограничений в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Изначально, съемки должны стартовать в конце июня 2020 года с прицелом на премьеру в мае 2021 года.

Финальной версией сценария занимается Майкл Уолдрон, который ранее был привлечен к созданию сериала Локи.

Кроме того, создатели фильма подтвердили, что что Доктор Стрэндж 2 сюжетно окажется связан с сериалом ВандаВижен, а его главная героиня Алая Ведьма станет одним из ключевых персонажей сиквела.

Напомним, звезду Marvel обвиняют во вранье по поводу коронавирусной инфекции.

До этого шоуранер сериала Локи "слил" в сеть сюжет предстоящего сериала, съемки которого отложили на неизвестный срок.