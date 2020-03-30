Warner Bros выделила 100 миллионов на помощь пострадавшим от коронавируса

Warner Bros поможет работникам киноискусства / Warner Bros

Глава Warner Media Джон Стэнки написал открытое письмо, в котором сообщил, что копания выделяет более 100 миллионов долларов для работников, которые пострадали из-за остановки съемок на время коронавируса. Письмо опубликовали издание Variety.

Из-за остановки съемок, только в США сотни тысяч потеряли работу — согласно профсоюзу IATSE, представляющему актеров и участников съемочных команд. Причем, в начале марта их было 120 тысяч, а спустя 2 недели карантина - их число выросло в разы.

В соответствии со словами Стэник, помощь получат рабочие со всех проектов, производство которых было приостановлено, включая сотрудников Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television и HBO.

Стэнки отметил, что пандемия сильно скажется в том числе и на маркетинге, и теперь WarnerMedia прорабатывает новые подходы к тому, как продвигать свои продукты.

Тем не менее, несмотря на многие трудности, онлайн-платформа HBO Max уверенно идет к своему релизу в мае.

"Наша техническая команда работала в уникальных условиях и быстро адаптировалась к новому режиму, чтобы HBO Max запустился в мае, как и планировалось. Наряду с этим нашим маркетологам пришлось изменить свои планы, чтобы привлечь потенциальных подписчиков новыми, инновационными способами," - пишет Джон Стэнки в своем обращении.

В краткосрочной перспективе онлайн-кинотеатры выиграывают от сложившейся ситуации, поэтому у запуска HBO Max есть большие шансы на успех. Однако проблема приостановки производства касается и стриминговых сервисов — поэтому в ближайшие месяцы многие из запланированных фильмов или сериалов в них могут попросту не выйти в срок.

Ранее сообщалось, что Universal запустил онлайн-кинотеатр.

Досрочно онлайн вышел фильм Бладшот.

Кроме того, Universal выпустила онлайн фильм Вперед.

Напомним, что на онлайн-кинотеатре Universal вышли фильмы Человек-невидимка, Эмма и Доктор Дуллитл.