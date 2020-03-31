Sony перенесла все премьеры фильмов 2020 из-за коронавируса

Сони переносит все фильмы с 2020 года / Sony Pictures

Sony Pictures назначила новые даты выхода всем фильмам, которые должны были выйти в 2020 году. Новое расписание фильмов опубликовал The Hollywood Reporter.

Самые ожидаемые фильмы 2020 теперь стали самыми ожидаемыми фильмами 2021 года, за исключением одного, который все равно выйдет в 2020 году

Охотники за привидениями: Наследники выйдут 5 марта 2021-го (были на 10 июля 2020-го);

Морбиус 19 марта 2021-го (был на 31 июля);

Экранизация Uncharted переместилась с 5 марта 2021-го на 8 октября 2021-го;

Сиквел Кролика Питера выйдет теперь не 7 августа 2020-го, а 15 января 2021-го;

Безымянный фильм Sony/Marvel, стоявший на дате 8 октября 2021-го ушёл из графика.

А вот Веном-2 остался на прежней дате — 1 октября 2020-го.

Напомним, что Marvel снимает Доктора Стржнджа-2 вопреки карантину.

До этого DC и Warner Bros перенесли дату выхода Чудо-Женщины 1984 в границах 2020 года.

Universal открыл онлайн-кинотеатр, в котором выйдут все фильмы, которые вышли до карантина, и также те, которые выходили бы в апреле-мае 2020.

Плохие парни навсегда уже появились онлайн. Кроме того, на NBC Univerce выходит также Бладшот, Соник, Тролли, Вперед, Эмма, и Доктор Дуллитл.