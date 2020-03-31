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Коронавирус чуть не оставил анимешников без хентай-видео

31 марта 2020, 17:44

Знаменитый хентай сайт сделал доступ к видео совершенно бесплатным на время карантина из-за коронавируса в мире.

FAKKU
FAKKU бьесплатная подписка/ анимэ скриншот

Хентай сайт FAKKU сделал бесплатный доступ на 2 недели для тех, кто сидит на карантине из-за коронавируса.

Из-за этого, в первые же минуты сервера сайта рухнули от наплыва.

"Поскольку мир продолжает практиковать социальное дистанцирование, чтобы бороться с распространением COVID-19, мы должны собраться вместе и оставаться внутри.  Начиная ПРЯМО СЕЙЧАС, все подписки на хентай бесплатны в течение следующих двух недель на ФАККУ. ОСТАТЬСЯ ДОМА. FAKKU БЕСПЛАТНО", - написали они в Twitter.

Спустя буквально пару часов, все прекратило работать, и на сайт зайти было невозможно.

Однако, админы быстро восстановили работу серверов, даже несмотря на карантин и эпидемию коронавируса.

Пока что бесплатная подписка действует на определенный ими срок.

Ранее Pornhub Premium стал бесплатным на время карантина из-за коронавируса.

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