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В Сети пошли слухи, что Pornhub платит за домашнее порно на карантине из-за коронавируса

31 марта 2020, 18:21

В соцсетях припомнили старую новость о том, что Pornhub выплачивал дополнительное вознаграждение за домашнее порно.

PornHub
Pornhub выплачивает премии за домашнее порно / GettyImages

В сети набирает популярность старая новость о том, что Pornhub выплачивает дополнительные деньги за домашнее порно.

Впервые за последние пару месяцев, скриншоты якобы от Pornhub появились на Реддите и других англоязычных сайтах. Но в конце марта, слухи дошли и до русско- украиноязычного интернета.

Суть в том, что кто-то постит о том, что Pornhub будет платить за снятое аматорское порно во время коронавируса и называются суммы от 3500 до 5000 долларов.

Однако, все дело в том, что это легкая манипуляция фактами, и попытка выдать действительное за желаемое. На сайте для порно действительно действует система вознаграждений за домашнее порно видео, которое попадает в топ рейтинг популярных на разные сроки. Также, дополнительно оплату получают и официальные модели, которые снимают "аматорское" порно, и оно выходит в топы.Читайте также"Камера, мотор": как снимать домашнее порно - плюсы и минусы

Однако конкретное сообщение, которым манипулируют сейчас в сети появилось давно. Последнее найденное нами - за июнь 2018 года. Именно тогда появились цифры 3500 долларов и 5000 долларов. Также, на сайте есть серия видео (не порно) посвященных инструкциям относительно съемок этих видео.

На самом деле, система вознаграждений действует на постоянной основе, независимо от карантинных мер.

Напротив, для удобства пользователей, Pornhub Premium сделали бесплатным на месяц - на время карантина в большинстве стран мира.

Вслед за Pornhub, аналогичную акцию устроил хентай-сайт FAKKU.

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