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Руководство Disney пожертвовало зарплатами из-за коронавируса

31 марта 2020, 19:50

Руководство Disney беспрецедентно пошло на сокращение зарплат топ-менеджеров из-за коронавирусного карантина в мире.

Disney
Disney / disneyparks.disney.go.com

Бывший руководитель Disney и пришедший ему на смену урезали себе зарплаты из-за коронавируса.

Так исполнительный директор Walt Disney Боб Айгер полностью отказался от зарплаты, а зарплата пришедшего ему на смену нового главы компании Боба Чапека будет урезана на 50 процентов, пишет Variety.

Сокращение коснулось и других руководителей Disney. Остальные руководители департаментов будут получать на 20-30 процентов меньше. Решение вступает в силу с 5 апреля 2020 года.

"Эта пандемия оказывает разрушительное воздействие на мировую экономику и экономику США, и она особенно сильно поражает такие предприятия, как наше. В течение нескольких недель под ударом оказались все подразделения нашей компании, когда наши парки и отели были закрыты на неопределенный срок, наши круизы приостановлены, наше кино-и телевизионное производство заморожено, а прокат фактически прекратился как внутри страны, так и на международном уровне, а наши розничные магазины оказались закрыты. Хотя я уверен, что мы вместе переживем этот сложный период и станем еще сильнее, мы должны предпринять необходимые шаги для отклика на краткосрочные и долгосрочные вызовы", - заявил Чапек.

При этом, необходимо отметить, что Айгер отказался от своей официальной зарплаты которая составляет 2,5 млн долларов в месяц. Также у него есть годовой бонус в размере 7,5 миллиона долларов и долгосрочный грант, сумма которого составляет 15 миллионов.

Какая оплата у Чапека - на данный момент неизвестно.

Айгер — один из самых высокооплачиваемых директоров в сфере развлечений. В последнем финансовом году он заработал 47,5 миллиона долларов, а в 2018-м — 65,6 миллиона.

Напомним,Warner Bros выделила 100 миллионов на помощь пострадавшим от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Universal запустил онлайн-кинотеатр.

В нем онлайн вышел фильм Бладшот. После этого студия Universal выпустила онлайн фильм Соник.

Напомним, что на онлайн-кинотеатре Universal вышли фильмы Человек-невидимка, Эмма и Доктор Дуллитл.

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