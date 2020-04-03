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Шазам 2: дата выхода после коронавируса

3 апреля 2020, 19:34

Warner Bros определились с датой выхода Шазам 2 с учатом коронавирусной эпидемии

Шазам 2
Шазам 2 / Warner Bros

Съемки Шазама 2 начнутся вовремя в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом поведал режиссер Шазама! Дэвид Сандберг в интервью ComicBook.

"Посмотрим, как долго продлится, но мы планируем начать съемки в этом году. Впрочем, кто знает, как все обернется? Сейчас откладывают производство многих фильмов, так что посмотрим, что будет с Шазамом!. Я все еще работаю над сценарием. Посмотрим, какая ситуация будет через пару месяцев", - сказал он.

Сейчас команда работает над будущей картиной из дома.

"У нас есть задачи, которые мы можем выполнять удаленно. Все планерки мы проводим через Zoom. Я никогда раньше не слышал об этом приложении, а теперь только его и использую. Да, это не так уж странно для нас. Разве что находимся дома больше обычного. Я сижу и изучаю новый софт, провожу небольшие тесты и так далее", - добавил Сандберг.

Кроме того, постановщик собирается пересмотреть первую часть. По его словам, прежде он никогда этого не делал. Обычно он заканчивает работу над каким-то фильмом и двигается дальше.

Первый Шазам! вышел весной прошлого года и собрал 365 миллионов долларов при бюджете в 100 миллионов. Критики и зрители тепло встретили картину, на сайте Metacritic у нее 71 балл из 100 возможных.

Продолжение должно выйти 31 марта 2022 года, однако премьеру могут сместить, если изменится график работы.

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