Disney перенес свои фильмы за 2021 год на фоне усиления эпидемии коронавируса

Черная Вдова / Disney

Компания Disney и Marvel снова перенесли премьеру Черной вдовы, аж на несколько месяцев вперед, и решила показать фильм одновременно на своем стримминговом сервисе Disney+.

Как сообщает Variety, кроме Черной Вдовы, Disney перенесла ряд других фильмов - на втору половину 2021, и даже на 2022 годы.

Представители компании утверждают, что перемена графика выхода фильмов не столько связана с коронавирусной инфекцией, сколько на "предоставлении выбора зрителю" среди нового контента. Также причиной перестановок назвали новые интересы потребителя.

В результате Круэлла выйдет без переносов 28 мая, и одновременно за 30 долларов на Disney+. Мультфильм Pixar Лука вообще не выйдет в прокат в США. Его собираются выпустить 18 июня, релиз будет на Disney+.

Расписание фильмов Disney и Marvel на 2021-2022 годы

Круэлла — 28 мая — выйдет на Disney+

Черная вдова — 9 июля (ранее — 7 мая) — выйдет на Disney+

Шан-Чи и легенда десяти колец — 3 сентября (ранее — 9 июля)

Главный герой — 13 августа (ранее — 21 мая)

King's Man: Начало — 22 декабря (ранее — 20 августа)

Глубокие воды — 14 января 2022 (ранее — 13 августа)

Смерть на Ниле — 11 февраля 2022 (ранее — 17 сентября)

Как ранее сообщал Главред, Warner Bros отказывается от гибридного показа фильмов одновременно онлайн и в кино.