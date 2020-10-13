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Disney проводит переориентацию в работе из-за коронавируса

13 октября 2020, 10:54

Компания Disney объявила о масштабной реструктуризации, связанной с карантином в мире. Компания делает ставку на стриминг перед премьерами в кино.

Компания Disney кардинально меняет работу
Компания Disney кардинально меняет работу / disneyparks.disney.go.com

Телекомпания Disney приняла решение быть ближе к потребителю своего контента, и решила провести реструктуризацию всех своих подразделений так, чтобы больше внимания уделять стриминговому сервису Disney+.

В понедельник компания Disney объявила, что для дальнейшего ускорения своей стратегии прямого обращения к потребителю она будет централизовать свой медиа-бизнес в единую организацию, которая будет отвечать за распространение контента, продажу рекламы и Disney +.

"Мы меняем наши приоритеты довольно сильно — в сторону стриминга. Я бы не назвал это ответом на Covid. Я бы сказал, что он ускорил процесс перехода, который должен был произойти в любом случае", - сказал генеральный директор Боб Чапек Джулии Бурстин на CNBC в понедельник на шоу Closing Bell.

Он объяснил, что это продиктовано "финансовым фактором" - компания рассматривает все инвестиции, включая дивиденды, поскольку она "стремится увеличить свои расходы" на новый контент. Чапек сказал, что последнее слово по выплате дивидендов Disney будет за советом директоров.Читайте такжеDisney ловко окупил стоимость фильма Мулан на фоне мирового скандала

"Потребители сами направят нас. Прямо сейчас они голосуют своими кошельками за Disney+. Мы хотим быть уверенными в том, что мы окажемся в той точке, где они хотят нас видеть", - объясняет свою позицию гендир Диснея.

Также Чапек анонсировал масштабные сокращения, но не такого масштаба, как прошлые - из-за задержки открытия парков. Тогда было уволено 28 тысяч человек.

Бывший президент по потребительским товарам, играм и издательскому делу Карим Дэниел будет отвечать за направление стриминга.

Алан Хорн и Алан Бергман по-прежнему будут руководить студиями компании, Питер Райс продолжит возглавлять общую развлекательную группу компании, а Джеймс Питаро останется руководителем спортивного контента компании. Карим будет отчитываться непосредственно перед Чапеком.

Walt Disney Studios, Marvel Studios, Pixar Animation Studios, Walt Disney Animation Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios и Searchlight Pictures под руководством Хорна и Бергмана продолжит работу, но теперь ориентация будет на Disney+ и Hulu, а не кинотеатры.

Эта новая структура вступает в силу немедленно. В настоящее время компания планирует внести изменения в финансовую отчетность, чтобы отразить эти изменения, начиная с первого квартала 2021 финансового года.

Напомним, что Disney перенесла премьеру блокбастера Черная Вдова на 2021 год из-за закрытых кинотеатров. Не исключено, что новая политика компании повлияет на премьеру и остальных фильмов

коронавирус Walt Disney новости шоу бизнеса Сериалы Disney
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