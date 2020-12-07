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Эйфория 2 сезон: что было в первой серии

7 декабря 2020, 17:15

Вместо премьеры 2 сезона сериала Эйфория HBO показал 1 серию - спецэпизод сериала. Кто вернулся в сериал, и что показали в 1 спецэпизоде Эйфории - читай Главред

Эйфория 2 сезон спецэпизод
Эйфория 2 сезон 1 спецэпизод - обзор / кадр из сериала

Премьера 1 спэцэпизода эпизода 2 сезона сериала Эйфория состоялась вечером 5 декабря, и вызвала преимущественно позитивные отзывы. Спецэпизод – странное затишье и мечты главной героини, который удивляет нас на всей своей продолжительности.

В сериале на экран вернулись некоторые актеры - Зендая и Хантер Шефер в ролях Рут и Джулс. Но появился новый персонаж - Мартин, он же Али -Колман Доминго, 45-летний наставник Рут в группе поддержки, наркоман, который принял ислам, когда бросил наркотики.

Эйфория 2020 1 серия спецэпизод - обзор

События специального эпизода Эйфории разворачиваются стремительно, но в то же время томно и с "оттяжкой". Рут и Джулс просыпаются утром в своей съемной квартире, Джулс ходит голая по квартире и не поддается на соблазнение партнерши, она собирается на презентацию своих рисунков, и девушки радуются, что исполняются их мечты. Но, когда она уходит, Рут достает заначку, и принимает кокс.

Когда она выходит из ванной, оказывается, что это был туалет дешевой ночной закусочной, и она общается со своим куратором из группы поддержки Мартином.

Они перекусывают и обсуждают ее жизнь. Заодно в разговоре упоминаются события в США - например БЛМ, так как Мартин отмечает, что с одной стороны табличка БЛМ в магазине - это прекрасно, но с другой, ему все так же не хватает денег на фирменные кроссовки, хоть в магазине повесят 100 таких табличек.

Эйфория 2 сезон спецэпизод
Эйфория 2 сезон спецэпизод - что было в 1 серии / кадр из сериала

Рут рассказывает, что с ней все в порядке, но потом раскрывает причину, почему она снова "на игле" - она считает, что те быстротекущие отношения между ними с Джулс - были отношениями, и Джулс ей изменила.

Когда же она все объясняет, кажется, что не так: они не обещали друг другу быть вместе, не обсуждали свои отношения. И хотя говорили о будущем, которое Рут нарисовала себе в фантазии, единственный договор, который они не заключили - предложение Джулс сбежать вместе. Тогда Рут отказалась.

Мартин рассказывает о своей жизни и зависимости, пытаясь убедить Рут, как можно взять себя в руки и отказаться от наркотиков. Оказывается, он разведен, и общается с дочками только иногда по телефону.

Заканчивается все тем, что он увозит печальную Рут в ночной дождь, который идет вместо снега на Рождество.

Эйфория 2020 1 серия спецэпизод - смотреть трейлер:

Напомним, телеканал НВО снял 2 спецэпизода сериала Эйфория, которые покажут зимой 2020 вместо 2 сезона.

Второй сезон Эйфории ожидали в 2020 году, но съемки затянулись из-за коронавируса, и дата выхода Эйфория-2 назначена на 2021 год.

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