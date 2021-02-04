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Фантастические твари 3 перестали снимать из-за мутировавшего коронавируса

4 февраля 2021, 12:09

Warner Bros прекратила съемки новой части Фантастических тварей, и неизвестно, когда будет восстановлен съемочный процесс.

Фантастические твари 2018
Фантастические твари 2018 / Kinomania

Съемки последнего фильма "Фантастические твари" с Джудом Лоу в главной роли были прекращены из-за вспышки COVID-19 среди актеров и съемочной группы.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники, компания Warner Bros временно притормозила производство киноленты в своих студиях в Ливсден, и неизвестно, когда актеры и остальные сотрудники вернутся к работе.

Несмотря на суровые протокольные мероприятия есть опасения, что в команде вспыхнул "южноафриканский" штамм коронавируса.

"Производство останавливается только в том случае, если кого-то нельзя снимать. Никто не говорит, кто это, но это тот, кого нельзя заменить", - сказал инсайдер.

Warner Bros не раскрывают личность больного мутировавшим коронавирусом, сообщает источник на студии Ливсден.

Уже был случай в сентябре, когда тренер по диалекту на съемочной площадке подхватил коронавирус, но съемки продолжались.

Источник предположил, что в то время как съемочная группа может быть заменена, производство будет приостановлено, но будут проводится съемки ключевых моментов.

Фантастические твари 3 - актеры и роли

  • Мадс Миккельсен - Гелерт Гриндевальд;
  • Эдди Редмэйн – Ньют Саламандер;
  • Джуд Лоу – Альбус Дамблдор;
  • Кэтрин Уотерстон – Порпентина (Тина) Гольдштейн;
  • Дэн Фоглер – Якоб Ковальский;
  • Элисон Судол – Куинни Гольдштейн;
  • Эзра Миллер – Криденс Бербоун / Аурелиус Дамблдор;
  • Каллум Тернер – Тесеус Саламандер;
  • Джессика Уильямс – Юлали Хикс;

Напомним, Мадс Миккельсен рассказал, как готовился заменять Джонни Деппа на съемках.

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