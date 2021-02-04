Фантастические твари 3 перестали снимать из-за мутировавшего коронавируса

Фантастические твари 2018 / Kinomania

Съемки последнего фильма "Фантастические твари" с Джудом Лоу в главной роли были прекращены из-за вспышки COVID-19 среди актеров и съемочной группы.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники, компания Warner Bros временно притормозила производство киноленты в своих студиях в Ливсден, и неизвестно, когда актеры и остальные сотрудники вернутся к работе.

Несмотря на суровые протокольные мероприятия есть опасения, что в команде вспыхнул "южноафриканский" штамм коронавируса.

"Производство останавливается только в том случае, если кого-то нельзя снимать. Никто не говорит, кто это, но это тот, кого нельзя заменить", - сказал инсайдер.

Warner Bros не раскрывают личность больного мутировавшим коронавирусом, сообщает источник на студии Ливсден.

Уже был случай в сентябре, когда тренер по диалекту на съемочной площадке подхватил коронавирус, но съемки продолжались.

Источник предположил, что в то время как съемочная группа может быть заменена, производство будет приостановлено, но будут проводится съемки ключевых моментов.

Фантастические твари 3 - актеры и роли

Мадс Миккельсен - Гелерт Гриндевальд;

Эдди Редмэйн – Ньют Саламандер;

Джуд Лоу – Альбус Дамблдор;

Кэтрин Уотерстон – Порпентина (Тина) Гольдштейн;

Дэн Фоглер – Якоб Ковальский;

Элисон Судол – Куинни Гольдштейн;

Эзра Миллер – Криденс Бербоун / Аурелиус Дамблдор;

Каллум Тернер – Тесеус Саламандер;

Джессика Уильямс – Юлали Хикс;

Напомним, Мадс Миккельсен рассказал, как готовился заменять Джонни Деппа на съемках.