Фантастические твари 3 перестали снимать из-за мутировавшего коронавируса

Warner Bros прекратила съемки новой части Фантастических тварей, и неизвестно, когда будет восстановлен съемочный процесс.
Съемки последнего фильма "Фантастические твари" с Джудом Лоу в главной роли были прекращены из-за вспышки COVID-19 среди актеров и съемочной группы.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на свои источники, компания Warner Bros временно притормозила производство киноленты в своих студиях в Ливсден, и неизвестно, когда актеры и остальные сотрудники вернутся к работе.
Несмотря на суровые протокольные мероприятия есть опасения, что в команде вспыхнул "южноафриканский" штамм коронавируса.
"Производство останавливается только в том случае, если кого-то нельзя снимать. Никто не говорит, кто это, но это тот, кого нельзя заменить", - сказал инсайдер.
Warner Bros не раскрывают личность больного мутировавшим коронавирусом, сообщает источник на студии Ливсден.
Уже был случай в сентябре, когда тренер по диалекту на съемочной площадке подхватил коронавирус, но съемки продолжались.
Источник предположил, что в то время как съемочная группа может быть заменена, производство будет приостановлено, но будут проводится съемки ключевых моментов.
Фантастические твари 3 - актеры и роли
- Мадс Миккельсен - Гелерт Гриндевальд;
- Эдди Редмэйн – Ньют Саламандер;
- Джуд Лоу – Альбус Дамблдор;
- Кэтрин Уотерстон – Порпентина (Тина) Гольдштейн;
- Дэн Фоглер – Якоб Ковальский;
- Элисон Судол – Куинни Гольдштейн;
- Эзра Миллер – Криденс Бербоун / Аурелиус Дамблдор;
- Каллум Тернер – Тесеус Саламандер;
- Джессика Уильямс – Юлали Хикс;
Напомним, Мадс Миккельсен рассказал, как готовился заменять Джонни Деппа на съемках.