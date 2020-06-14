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Довод, Чудо-женщину, Матрицу и Годзиллу перенесли из-за коронавируса

14 июня 2020, 16:59

Хотя, Довод с 90% вероятностью должен был выйти 17 июля, Warner Bros перенесла дату выхода, вместе с остальными самыми ожидаемыми фильмами.

Чудо-женщина
Чудо-женщина, Довод, Матрица, Ведьмы и Годзилла перенесены / Warner Bros

Телекомпания Warner Bros приняла волевое решение, и сменила график выхода фильмов в 2020-2021 годах. Частично из-за коронавируса, частично из-за премьер других фильмов других кинокомпаний.

Дата выхода фильма Довод перенесена по настоянию Кристофера Нолана, пишет The Hollywood Reporter - накануне выходят Мутанты Disney, которые могут повлиять на премьеру Довода.

17 июля, когда изначально должен был стартовать прокат Довода, в кинотеатрах повторно покажут другой фильм Нолана — Начало, которому в 2020 году исполняется 10 лет.

График фильмов Warner Bros на 2020-2022:

  • Довод — с 17 июля перенесен на 31 июля 2020 года

  • Чудо-женщина 1984 — с 14 августа перенесен на 2 октября 2020 года

  • Годзилла против Конга — с 20 ноября 2020 года перенесен на 21 мая 2021 года

  • Матрица 4 — с 21 мая 2021 года перенесен на 1 апреля 2022 года

  • Том и Джерри — полнометражный фильм, сочетающий анимацию и игровое кино — с 23 декабря 2020 года перенесена 5 марта 2021 года

  • Ведьмы — фильм Роберта Земекиса (трилогия Назад в будущее) по книге Роальда Даля — снят с расписания, должен был выйти 9 октября 2020 года

Пока Universal, Dinsey, Sony или Paramount не стали корректировать дату выхода своих фильмов после "рокировки" на Warner Bros.

Последнее изменение графика выхода фильмов Dinsey было вначале июня 2020 - до Warner Bros.

Universal сменила график выхода фильмов еще в апреле 2020.

Sony перенесла все летние премьеры на 2021 год, и пока что не меняла даты выхода.

Кинокомпания Paramount отменила летние премьеры еще в апреле, и не спешит возвращать их на 2020 год.

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