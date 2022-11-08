УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Капитан Красавчик: назван самый сексуальный мужчина 2022 года

8 ноября 2022, 12:16

Актер уже отчаялся когда-либо получить этот титул, но новый год принес ему долгожданный сюрприз.

Крис Эванс
Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной в 2022 году / instagram.com/chrisevans

Американский актер, известный по роли Капитана Америка в киновселенной Marvel, Крис Эванс на протяжении последних трех лет становился главной темой для шуток, когда речь заходила о рейтинге журнала People "Самый сексуальный мужчина года".

Ему пророчили титул в 2020 году, но актер уступил его Майклу Б. Джордану. В 2021 году все были уверены - ну теперь точно "супергерой" Эванс станет "самым сексуальным", но и тут его ждала неудача - его обскакал на финише старший него на 12 лет актер Пол Радд.

И, наконец, в 2022 году People смиловались над Капитаном Америкой, и признали его внешнюю привлекательность достойной титула "Самого сексуального мужчины 2022 года".

"Моя мама будет так счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это (титул "самого сексуального" - прим. редактора) - то, чем она действительно сможет похвастаться", - со смехом отмечает Эванс.

Что же касается себя, он пока не привык к новому званию, и пока не знает, как на самом деле к нему относиться. "Наверное, это то, на что, когда я стану старым и обвисшим, я смогу оглянуться и сказать: "Я помню тогда…" Но мне повезло участвовать в этой дискуссии в любом качестве", - рассказывает актер.

Ранее стало известно, что создатели сериала Теория большого взрыва, последняя серия которого вышла в 2019 году, всерьез задумываются над съемкой продолжения.

Также узами брака себя связала Лена Хиди, Серсея из Игры престолов - тайную свадьбу со звездой сериала Озарк она сыграла в Италии, в окружении друзей и своей киносемьи.

Другие новости:

шоу-бизнес Крис Эванс новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:25

"Мясорубка" под Сватово: ВСУ уничтожили сотни мобилизованных из РФ — журналист

12:22

Зеленский примет участие в саммите Большой двадцатки

12:16

Капитан Красавчик: назван самый сексуальный мужчина 2022 года

12:09

Украина освободит Крым к лету: Ходжес рассказал, когда начнется операцияВидео

12:03

Как отстирать краску с одежды: 4 эффективных способа и основные правила

Реклама
11:49

РФ может превратить города Украины в Алеппо: аналитики Британии заявили о риске "сирийского сценария"Видео

11:38

Телеканал 1+1 покажет документальный проект о восстановлении культурного наследия Украины

11:38

Нужно ли выкапывать георгины на зиму и как сохранить их до весны без погребаВидео

11:34

"Приходится экономить, мужу тяжело": самая богатая певица Украины Камалия пожаловалась на безденежьеВидео

11:32

Сидеть без света будут дольше: в 7 областях и в Киеве Укрэнерго применит аварийные отключенияВидео

11:32

Украину ждет смертельный удар до конца недели: гороскоп для городов и где ждать бедыВидео

10:57

Приютил и сделал предложение: пресс-секретарь президента Чехии женился на беженке из Украины

10:53

Почему хозяйки не выбрасывают упаковку от яиц: 5 способов применить ее с пользой

10:41

Оккупанты находятся в ужасном положении на угледарском направлении - ISWВидео

10:31

"Колян Варвар": ВСУ ликвидировали российского чемпиона по рубке шашкой

10:24

Как отбелить пластик: 4 копеечных средства, которые действительно работают

09:55

Будут бежать на правый берег: возле Херсона оккупанты накапливают плавсредства - фото со спутника

09:16

"Боится пощечины": СМИ назвали причину, почему Путин может не приехать на саммит G-20

08:55

"Мрії" и реальность украинского оборонпромамнение

08:43

"Старичок в колготках": Киркоров опозорился перед казахами

Реклама
08:36

Прикрывал штурм Змеиного: появились детали гибели легендарного летчика – зама командующего ВМСВидео

08:33

Путин все больше зависит от Пригожина и Кадырова - аналитики ISWВидео

08:30

Как быстро почистить орехи: хитрые способы, о которых мало кто знаетВидео

07:56

Немецкий рэпер-сепаратист лишился гражданства и просит политического убежища в любимой России

07:49

Коренной перелом в войне может произойти в феврале-марте 2023 года - АрестовичВидео

07:17

Служил в ВДВ 22 года: ВСУ ликвидировали известного в России оккупанта

07:16

Отключений электричества станет меньше: в Укрэнерго назвали срокиВидео

07:05

Зачем замачивать одежду в уксусе: устранит одни из самых сложных пятен

06:40

Макрон поддержал возобновление мирных переговоров между Украиной и РФ, но есть нюанс

06:00

Владимир Омельченко: Отключения света продлятся всю зиму, эвакуация Киева – это крайний случай

05:47

Без слез: как быстро нарезать лук и не расплакатьсяВидео

05:42

Принудить нас к переговорам с Путиным невозможномнение

05:15

Последнее тепло осени: украинцев предупредили о дубаке и назвали датыВидео

04:39

Обычный лавровый лист заставит комнатные растения пышно цвести: как приготовить подкормку домаВидео

04:21

Как подготовить сад к зиме: полезные советы от опытных садоводов

04:14

"Боже, спаси нас": россияне в ауте от вида Волочковой в трусах и без лифчика

03:20

Обалденная закуска на Новый год 2023 из 3 ингредиентов: рецепт, который заменит селедку под шубойВидео

03:15

В российском обществе растет недовольство: Путина "уберут" свои же - ОгрызкоВидео

02:41

22-летняя дзюдоистка Дарья Белодед похвасталась своими "олимпийскими" бедрами в Дубае

02:10

Украину ждет последний теплый день в этом году: синоптик назвала датуВидео

Реклама
01:35

Что делать, если вы застряли в лифте во время отключения электричества: алгоритм действийВидео

01:10

В Иране назревает раскол из-за поставок России дронов-камикадзе - The GuardianВидео

00:51

Приметы на 8 ноября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы год был богат для всей семьиВидео

00:05

Кто будет после Путина: политолог назвал три круга, которые могут выдвинуть своих кандидатовВидео

07 ноября, понедельник
23:43

Что будет со светом в Украине: эксперт сделал неутешительный прогнозВидео

23:20

"Мы еще не знали, что это уже война": пограничник со Змеиного рассказал, как защитники попали в пленВидео

23:01

"Земля завалена телами оккупантов": Зеленский рассказал об эпицентре безумия оккупантовВидео

22:47

Дочь Моники Белуччи и Венсана Каселя впервые снимется в кино

22:29

"Не была такой никогда": Ефросинина поделилась изменениями в себе

22:24

"Мы ведем с ними разговоры": Байден шокировал заявлением о переговорах с РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Новолуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять