Капитан Красавчик: назван самый сексуальный мужчина 2022 года

Крис Эванс стал самым сексуальным мужчиной в 2022 году / instagram.com/chrisevans

Американский актер, известный по роли Капитана Америка в киновселенной Marvel, Крис Эванс на протяжении последних трех лет становился главной темой для шуток, когда речь заходила о рейтинге журнала People "Самый сексуальный мужчина года".

Ему пророчили титул в 2020 году, но актер уступил его Майклу Б. Джордану. В 2021 году все были уверены - ну теперь точно "супергерой" Эванс станет "самым сексуальным", но и тут его ждала неудача - его обскакал на финише старший него на 12 лет актер Пол Радд.

И, наконец, в 2022 году People смиловались над Капитаном Америкой, и признали его внешнюю привлекательность достойной титула "Самого сексуального мужчины 2022 года".

"Моя мама будет так счастлива. Она гордится всем, что я делаю, но это (титул "самого сексуального" - прим. редактора) - то, чем она действительно сможет похвастаться", - со смехом отмечает Эванс.

Что же касается себя, он пока не привык к новому званию, и пока не знает, как на самом деле к нему относиться. "Наверное, это то, на что, когда я стану старым и обвисшим, я смогу оглянуться и сказать: "Я помню тогда…" Но мне повезло участвовать в этой дискуссии в любом качестве", - рассказывает актер.

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