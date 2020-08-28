"King's Man: Начало" снова перенесли из-за коронавируса

Боевик о создании шпионской организации был одним из немногих, который почти не переносили из-за коронавируса.
Компания Disney перенесла премьеру приквела "Kingsman Начало" - из-за коронавируса, пишет Variety.
Фильм об основании тайной шпионской организации King's Men запланирован теперь на 26 февраля 2021 года.
Судя по всему, компания решила задержать релиз на фоне пандемии Covid-19 — картина Мэттью Вона была одним из немногих блокбастеров, дату релиза которого почти не меняли с осени 2019-го.
До этого фильм должен был выйти в прокат США 18 сентября. King's Man: Начало переносят не первый раз - в планах Disney дата выпуска стояла в ноябре 2019 года. Читайте такжеKingsman 3: дата выхода и сюжет приквела
King's Men 2020 - актеры и роли
- Харрис Дикинсон
- Лиам Нисон
- Рэйф Файнс
- Даниэль Брюль
- Рис Иванс
- Мэттью Гуд
- Аарон Тейлор-Джонсон
- Джемма Артертон
- Том Холландер
- Джимон Хонсу
- Стэнли Туччи.
King's Man: Начало смотреть трейлер:
Режиссером ленты стал Мэтью Вон, а главные роли сыграли Рэйф Файнзом, Джемма Артертон, Рис Иванc, Гуд, Том Голландер, Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль и Джимон Гонсу и Чальз Дэнс.