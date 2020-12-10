Кларисса - дата выхода и первый тизер сериала-продолжения Молчания ягнят

Телеканал CBS запускает сериал по мотивам культового триллера Молчание ягнят - о работе агента ФБР Клариссы Старлинг.
Зимой 2021 года состоится премьера сериала Кларисса - продолжения истории любовного интереса Ганнибала Лектера и охотницы на маньяков-убийц.
После того, как Кларисса Старлинг с помощью Ганнибала поймала Баффало Билла, началась ее серьезная карьера агентки ФБР.
Сюжет нового сериала Кларисса будет охватывать период между фильмами Молчание ягнят и Ганнибал, где Лектер сбежал от Клариссы, отрезав себе руку.
Клариссу Старлинг в сериале сыграет Ребекка Бридс (Милые обманщицы, Первородные, Большая волна).
Создателями выступают Алекс Куртцман (Зена - королева воин, Стартрек: Дискавери, Пикар, Области тьмы) и Дженни Люмет (Муммия, Рэйчел выходит замуж). Шоураннером проекта в мае 2020 года назначили Элизабет Клавитер (Анатомия страсти).
Кларисса 2021 - актеры и роли
- Ребекка Бридс - Кларис Старлинг
- Эрика Андерсон - Кейси Лофти
- Джейн Аткинсон - Рут Мартин
- Лара Бинаме - регистратор
- Марни Карпентер - Кэтрин Мартин
- Майкл Кудлиц - Пол Крендлер
- Маттео Де Кола - Репортер
- Лукка Де Оливейра - Томас Эскивель
- Шон Дойл - терапевт Кларис
- Крис Фаркуар - агент Кигер
- Тим Гини - Новак
- Майя Макнейр - Клэрис Старлинг (в молодости)
- Саймон Нортвуд - Баффало Билл
- Кал Пенн - Эмин Григорян
- Ник Сэндоу - Мюррей Кларк
- Джон Токатлидис - Кристос Катоподис
Кларисса 1 сезон смотреть первый тизер:
Напомним, Клариссу Старлинг ранее также сыграли Джоди Фостер в фильмах Молчании ягнят (1991) и Джулианна Мур в Ганнибале (2001).
Сериал Кларисса будет выходить на CBS с 11 февраля 2021 года.