Кларисса - дата выхода и первый тизер сериала-продолжения Молчания ягнят

Кларисса 2021 / кадр из трейлера CBS

Зимой 2021 года состоится премьера сериала Кларисса - продолжения истории любовного интереса Ганнибала Лектера и охотницы на маньяков-убийц.

После того, как Кларисса Старлинг с помощью Ганнибала поймала Баффало Билла, началась ее серьезная карьера агентки ФБР.

Сюжет нового сериала Кларисса будет охватывать период между фильмами Молчание ягнят и Ганнибал, где Лектер сбежал от Клариссы, отрезав себе руку.

Клариссу Старлинг в сериале сыграет Ребекка Бридс (Милые обманщицы, Первородные, Большая волна).

Создателями выступают Алекс Куртцман (Зена - королева воин, Стартрек: Дискавери, Пикар, Области тьмы) и Дженни Люмет (Муммия, Рэйчел выходит замуж). Шоураннером проекта в мае 2020 года назначили Элизабет Клавитер (Анатомия страсти).

Кларисса 2021 - актеры и роли

Ребекка Бридс - Кларис Старлинг

Эрика Андерсон - Кейси Лофти

Джейн Аткинсон - Рут Мартин

Лара Бинаме - регистратор

Марни Карпентер - Кэтрин Мартин

Майкл Кудлиц - Пол Крендлер

Маттео Де Кола - Репортер

Лукка Де Оливейра - Томас Эскивель

Шон Дойл - терапевт Кларис

Крис Фаркуар - агент Кигер

Тим Гини - Новак

Майя Макнейр - Клэрис Старлинг (в молодости)

Саймон Нортвуд - Баффало Билл

Кал Пенн - Эмин Григорян

Ник Сэндоу - Мюррей Кларк

Джон Токатлидис - Кристос Катоподис

Кларисса 1 сезон смотреть первый тизер:

Напомним, Клариссу Старлинг ранее также сыграли Джоди Фостер в фильмах Молчании ягнят (1991) и Джулианна Мур в Ганнибале (2001).

Сериал Кларисса будет выходить на CBS с 11 февраля 2021 года.