УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Кларисса - дата выхода и первый тизер сериала-продолжения Молчания ягнят

10 декабря 2020, 16:08

Телеканал CBS запускает сериал по мотивам культового триллера Молчание ягнят - о работе агента ФБР Клариссы Старлинг.

Кларисса 2021
Кларисса 2021 / кадр из трейлера CBS

Зимой 2021 года состоится премьера сериала Кларисса - продолжения истории любовного интереса Ганнибала Лектера и охотницы на маньяков-убийц.

После того, как Кларисса Старлинг с помощью Ганнибала поймала Баффало Билла, началась ее серьезная карьера агентки ФБР.

Сюжет нового сериала Кларисса будет охватывать период между фильмами Молчание ягнят и Ганнибал, где Лектер сбежал от Клариссы, отрезав себе руку.

Клариссу Старлинг в сериале сыграет Ребекка Бридс (Милые обманщицы, Первородные, Большая волна).

Создателями выступают Алекс Куртцман (Зена - королева воин, Стартрек: Дискавери, Пикар, Области тьмы) и Дженни Люмет (Муммия, Рэйчел выходит замуж). Шоураннером проекта в мае 2020 года назначили Элизабет Клавитер (Анатомия страсти).

Кларисса 2021 - актеры и роли

  • Ребекка Бридс - Кларис Старлинг
  • Эрика Андерсон - Кейси Лофти
  • Джейн Аткинсон - Рут Мартин
  • Лара Бинаме - регистратор
  • Марни Карпентер - Кэтрин Мартин
  • Майкл Кудлиц - Пол Крендлер
  • Маттео Де Кола - Репортер
  • Лукка Де Оливейра - Томас Эскивель
  • Шон Дойл - терапевт Кларис
  • Крис Фаркуар - агент Кигер
  • Тим Гини - Новак
  • Майя Макнейр - Клэрис Старлинг (в молодости)
  • Саймон Нортвуд - Баффало Билл
  • Кал Пенн - Эмин Григорян
  • Ник Сэндоу - Мюррей Кларк
  • Джон Токатлидис - Кристос Катоподис

Кларисса 1 сезон смотреть первый тизер:

Напомним, Клариссу Старлинг ранее также сыграли Джоди Фостер в фильмах Молчании ягнят (1991) и Джулианна Мур в Ганнибале (2001).

Сериал Кларисса будет выходить на CBS с 11 февраля 2021 года.

новости шоу бизнеса сериалы CBS
Сейчас вы просматриваете новость «Кларисса - дата выхода и первый тизер сериала-продолжения Молчания ягнят». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Эйфория 2 сезон: что было в первой серииЭйфория 2 сезон: что было в первой серии Самые популярные фильмы и сериалы 2020 года по запросам GoogleСамые популярные фильмы и сериалы 2020 года по запросам Google Эмбер Херд может сыграть в Пиратах Карибского моряЭмбер Херд может сыграть в Пиратах Карибского моря Милла Йовович и Пол Андерсон ответили на скандал вокруг Охотника на монстровМилла Йовович и Пол Андерсон ответили на скандал вокруг Охотника на монстров Охотник на монстров 2020 - создатели отреагировали на скандал в КитаеОхотник на монстров 2020 - создатели отреагировали на скандал в Китае
Следующий материал

Последние новости

17:09
Мощный удар по экономике Литвы: в Вюльнюсе дали ответ на новый призыв Тихановской
17:02
"Улучшение перед смертью": медики рассказали о ситуации с COVID-19 в Украине Видео
16:59
Pornhub запретил скачивания из-за скандала с запрещенными видео
16:52
В Минздраве рассказали, почему локдаун не ввели на Новый год Видео
16:50
Это неконституционно: в Слуге народа взбунтовались против локдауна Видео
Реклама
16:30
Концерты на Новогодние праздники - куда можно пойти в Киеве
16:15
Комаровский назвал опасность типичного симптома коронавируса Видео
16:15
В Германии отреагировали на призывы США по Северному потоку-2 Видео
16:14
Гороскоп на 11 декабря для всех: покорение сердца и крест на инициативах Видео
16:08
Кларисса - дата выхода и первый тизер сериала-продолжения Молчания ягнят Видео
15:55
Жесткий локдаун в январе: в Минздраве назвали все запреты Видео
15:49
В Украине в продажу поступила долгожданная ролевая игра Киберпанка 2077: где купить
15:22
"Будет жарко!": раскрылась правда об отдыхе Королевой в Африке Видео
15:21
Внезапно скончалась главред Натали: врач раскрыл последнюю волю
15:11
Эрдоган выступил с жестким призывом к Армении из-за Нагорного Карабаха Видео
14:56
Карнавала не будет: в Украине запретили новогодние вечеринки в ресторанах Видео
14:53
Эксперты рассказали, как питаться правильно и худеть во время карантина Видео
14:23
Без чипсов и сосисок: с января в школах вводят новые запреты Видео
14:16
Солнечное затмение 14 декабря 2020: когда будет пик, и кому ждать знаковые события
14:11
Удар КСУ по е-декларациям: появилась новая реакция Венецианской комиссии Видео
Реклама
14:03
Инфекционист объяснил, от чего зависит степень тяжести COVID-19 Видео
13:58
Бывшая любовь Алибасова потребовала ампутировать ему пенис
13:30
"Пришла беда": в семье нардепа от ОПЗЖ Столара случилось горе
13:17
Перші Ластівки 2 сезон: что показали в первой серии - обзор Видео
13:03
Шмыгаль объяснил, как карантин выходного дня ударил по занятости украинцев Видео
12:50
В Украине взлетят цены на железнодорожные билеты: когда ждать подорожания Видео
12:35
Как поменять поставщика газа и сколько можно сэкономить
12:26
Снег и ледяной дождь: кому в Украине грозит погодный кошмар Видео
12:25
Кого в Украине чаще всего убивал COVID-19: названа возрастная категория Видео
12:24
Эксперты рассказали, сколько нужно секса, чтобы жить дольше Видео
12:16
Борьба с США и НАТО: у Лукашенко раскрыли планы по войскам России и Беларуси Видео
11:58
"Крайняя мера": в Кабмине назвали причину локдауна в январе Видео
11:55
Наталка Карпа заразилась коронавирусом и раскрыла свои симптомы
11:54
Ереван накрыли протесты: демонстранты пытались прорваться в здание правительства
11:37
Профилактика коронавируса: врач раскрыл важные факты Видео
11:34
Ученые выяснили, как связан возраст и похудение Видео
11:29
Объявили полный список номинантов на премию Yuna 2021
11:26
Локдаун в январе: в метро Киева назвали условия работы Видео
11:12
Новый год с коронавирусом: врач объяснила, от каких блюд нужно отказаться больным
11:11
Очередной удар по Газпрому: стало известно о новых убытках монополиста Видео
Реклама
11:06
Еда против запора: названы лучшие продукты Видео
10:55
Очаровательная стрижка лоб с эффектом омоложения – находка для зимы 2021: фото Фото Видео
10:43
Степанов предупредил о новой атаке вирусов и заговорил о "коллапсе" Видео
10:06
"Путин должен убраться с Донбасса": Кравчук резко обратился к РФ
09:59
Шмыгаль "поставил крест" на вакцине РФ от COVID-19 и назвал причину Видео
09:57
Правильное питание зимой: диетолог назвала грубую ошибку Видео
09:52
Опоздание вакцины обойдется Украине в тысячи смертей мнение
09:40
Китайская вакцина против коронавируса: эффективность и риски Видео
09:29
В Евросоюзе акцизы на ТИЭНы повышают в разы медленнее, чем в Украине — эксперт
09:27
Главные запреты локдауна: Ляшко назвал условия работы сферы торговли Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять