Книжная полка: Marvel 1602 - комикс-звезды против инквизиции от лучшего фантаста XXI века

Marvel 1602

Marvel 1602 – лимитка из восьми выпусков, в итоге ставшая полноценным графическим романом, который стабильно входит в топы лучших комиксов в истории.

А еще здесь герои и злодеи притворяются, что родились в эпоху Возрождения - с её непременными дворцовыми интригами, заговорами, рыцарством и коварством.

И, главное, ее автор - один из лучших фантастов нашего времени, литературная глыба Нил Гейман .

О ЧЕМ КНИГА

Англия, март 1602 года. Пока идет покорение Нового Света, над Европой сгущаются тучи. Простой народ уже около года беспокоят наводнения и землетрясения, а также странные погодные аномалии – гремит гром и бьют молнии, но на землю не падает ни одной капли дождя. Появление людей, наделенных уникальными способностями, вызывает суеверный ужас, полыхают костры свирепствующей Инквизиции, считающей мутантов "бесовским отродьем" и порождением алхимии. Поданные Её Величества шепчутся о грядущем Апокалипсисе, а сама королева при смерти и даже чудо-зелье философа и мага Доктора Стрэнджа не в силах ей помочь.

К трону не имеющей наследников угасающей Елизаветы I уже примеряется шотландский король Яков, но его властолюбие кажется детским капризом рядом с замыслами испанского фанатика, графа Отто фон Дума, который готовит завоевание мира. Все, что ему осталось на пути к цели – захватить хранящееся в Иерусалиме таинственное сокровище тамплиеров. Ну и так далее.

Начало, отведенное под экспозицию, кажется несколько затянутым – нас неспешно знакомят с миром, героями в новом обличии и обстоятельствами грядущего Армегеддона - а до боли стандартная завязка для последующего превозмогания выглядит поначалу попыткой влить новое вино в старые мехи. Из-под пера менее талантливого автора вышел бы очередной клишированный "помотивец" с "попаданцами". Но, в конце концов, мы имеем дело с Нилом Гейманом, автором Американских богов и Благих знамений, автором Мираклмена и Сэндмена, в котором сказано почти всё, что можно выразить языком комикса; потрясающим рассказчиком, которому одинаково подвластны скандинавская мифология, мистика, темное фэнтези, хоррор, инструкция по знакомству с девушками на вечеринке и детская история о мальчике, променявшим отца на двух золотых рыбок. Так что спустя страниц плюс-минус 30 ты обнаруживаешь, что это непритязательное на первый взгляд чтиво крайне увлекательное и крайне затягивающее.

Продолжение Marvel 1602 Спустя несколько лет после окончания серии английского писателя его альтернативно-исторический сеттинг попробовали монетизировать и во вселенной Земля-311 появились истории Фантастической четверки, Халка и Человека-Паука. Все они были написаны гораздо менее талантливо (да и нарисованы тоже) и заслуженно провалились – на одном фансервисе далеко не уедешь.

Гейман как следует поработал с наследием предшественников: в широком кастинге почти всем достались новые внешности, имена, амплуа или предыстории. Так, Ник Фьюри перевоплотился в классического spy master, начальника королевской разведки и главу охраны, Стивен Стрэндж – в мага и придворного лекаря, Сорвиголова в слепого уличного менестреля. Только профессор Ксавье все так же руководит загородной школой для чрезмерно одаренных детей, вырывая их из цепких лап инквизиции, да Доктор Дум стремится поработить все, что движется. Переосмысления, разумеется, не совсем кардинальные (кому охота видеть любимого супергероя, лишенного всех каноничных атрибутов, которые в нем и привлекали?), но часть героев опознается сразу, а часть нет, и попытки откопать в памяти референсы придают комиксу особый шарм.

Центральные персонажи, которыми Гейман двигает вперед сюжет, постепенно отступают на второй план, возникают новые вопросы, вводятся новые лица и реальные исторические фигуры, которые взаимодействуют между собой и с уже знакомыми героями – но при этом ничего не сваливается в кучу. Сюжетные линии переплетаются настолько мастерски, что после финала ты понимаешь, что автор водил тебя за нос, даже дав все ключи к разгадке уже в середине книги. Текста здесь явно больше, чем в современном комиксе, но у Геймана очень ясный язык, поэтому не напрягает.

Экранизация Marvel 1602 К сожалению, в отличие от многих других историй мастера, таких как, Американские боги и Благие знамения, 1602 не получила экранизации – ни в виде фильма, ни в виде сериала. Сам Гейман в твиттере рассказывал, что предлагал телевизионному подразделению Marvel такую идею, однако получил от студии отказ. Вероятно, он был связан с требующим немалых затрат историческим периодом, а также несколькими ключевыми актерами, которых нельзя было оторвать на параллельные съемки без ущерба киновселенной. Зато может быть даже в этом, 2020-м году мы увидим Песочного человека от Netflix.

Как и любая другая книга, 1602 для Геймана повод не только рассказать свою историю, но еще раз поразмышлять над архетипами, религиозными гонениями, гуманизмом, противопоставлением Науки и Веры, предрассудками, совместимостью принципов с лояльностью. Здесь, конечно, нет тех философских глубин, в которые английский писатель погружается в других своих более именитых работах (да и формат не тот), но внимательный читатель найдет пищу для ума даже здесь.

РИСУНОК

Рисунок небезызвестного Энди Куберта , который позже в тандеме с Гейманом сделает экспериментальный трибьют Бэтмену "Что случилось с крестоносцем в маске" (готэмские злодеи собираются на похоронах и рассказывают свою версию гибели Темнейшего, где все истории противоречат друг другу) приятен и справляется со своей задачей. Художник замечательно выбирает планы и последовательность панелей, погружая читателя и добавляя кинематографичности истории, в которой не так много экшна. Местные костюмы, пасторали, таверны и темницы выглядят достоверно и убедительно. Стилизованный под средневековые гравюры арт не поражает воображение, но делает кое-что получше - передает антураж выбранной эпохи и работает на атмосферу комикса.

А вот к покрасу Ришара Исанова есть вопросы. Он словно застрял на полпути из аскетичности бронзового века к буйству красок современного стандарта. Выбор палитр тут не самый изящный, а эффектные решения количественно проигрывают невыразительным. 15 лет назад это выглядело ok, но сегодня такой калоринг встречается только у издательств третьего эшелона типа Dynamite. При рисовании Куберт использовал технику enhanced pencils, без участия инкера, и несколько скетчей в конце книги подтверждают, что визуальная сторона выиграла бы, если бы вместо красок на карандаш нанесли только тушь.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ

История издания "1602" для отечественного читателя довольно интересна – её печатали в самопальных комикс-журналах середины нулевых, на офсетной бумаге, без лицензии и с ужасным переводом, позже, когда рынок СНГ немного цивилизовался, в продаже появились сначала ТПБ, а позже и харды от праотца индустрии ИДК. Несколько лет назад историю переиздала сначала Hachette в рамках "черной коллекции", потом АСТ, и теперь, наконец, она выходит на украинском. Хорошие новости – это самый точный перевод из имеющихся, а локализация шрифтов и рисунка выполнена на твердую пятерку. Плохие новости – украинское издание содержит на 24 страницы меньше, чем в оригинальном трейде. И если набросками можно пожертвовать, то, например, отсутствие послесловия Скотта МакКовена, автора шикарных обложек, расстраивает.

В остальном это типичный (уже можно так говорить) релиз MAL’OPUS , то есть продукт гарантировано высокого качества - с яркими красками, мелованными страницами нужной плотности, выборочной лакировкой обложки. Отдельный жирный плюс – однообразие в оформлении корешков. В итоге имеем отличное издание отличной истории. Вы получите больше удовольствия, если хорошо знаете супергероев Marvel, но не останетесь разочарованными, даже если знакомы только по блокбастерам киновселенной.

Marvel 1602

Marvel 1602