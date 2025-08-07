Криминальные фильмы на реальных событиях: топ-5 новых релизов

Добавьте эти сериалы в свой список просмотра: "Притворство", "Чёрная птица", "Невероятное", "Под мостом" и "Американская история преступлений".

лучшие криминальные фильмы / Коллаж Главред, фото скриншот Imdb

От места преступления до зала суда и эмоциональных моментов между ними — эти стриминговые сериалы переносят нас в трогательные истории, основанные на захватывающих реальных событиях.

Добавьте эти сериалы в свой список просмотра: "Притворство", "Чёрная птица", "Невероятное", "Под мостом" и "Американская история преступлений".

"Притворство"

Диди Бланшар чрезмерно опекает свою дочь Джипси, которая пытается вырваться из токсичных отношений с матерью. Стремление Джипси к независимости открывает ящик Пандоры, полный тайн, что в конечном итоге приводит к убийству.

Где смотреть "Притворство" - стримминговая платформа HULU.

"Притворство" смотреть онлайн / Фото скриншот

"Чорная птица"

Джимми Кин приговорён к 10 годам лишения свободы в тюрьме общего режима, но он заключает сделку с ФБР, чтобы подружиться с подозреваемым серийным убийцей. Чтобы найти тела восемнадцать женщин, Кину нужно добиться признания от Ларри Холла.

Где смотреть "Черную птицу" - Apple TV

Черная птица постер / Фото Imdb

"Под мостом"

Четырнадцатилетняя Рина Вирк пошла к друзьям на вечеринку и не вернулась домой. В жестоком убийстве обвинили семерых девочек-подростков и мальчика.

"Под мостом" - новый релиз / Скриншот

Где смотреть "Под мостом" - стримминговая платформа HULU.

4. "Невероятное"

Подростка обвиняют в лжи о том, что он был изнасилован, но двое детективов идут по его следу и расследуют правду.

"Невероятное" - смотреть онлайн / Скриншот

Смотреть на Netflix

5. Американская история преступлений

Сериал-антология, посвящённая самым громким преступлениям и преступникам Америки. "Американская история преступлений" рассказывает о эпичных событиях в истории Америки.

Американская история преступлений - сериал / Скриншот

