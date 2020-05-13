Перші Ластівки - "Плохой парень" рассказал о съемках интимной сцены

Макс Девизоров / Пресс-служба

Сериал Перші Ластівки не теряет рейтинги и остается популярен даже спустя полгода после выхода, а фанаты с нетерпением ждут второй сезон сериала, в котором подняли сразу несколько очень важных социальных тем.

Одной из тем, затронутых сериалом Первые ласточки, который снял Новый канал, является отношение к представителям ЛГБТ. По сюжету, старшеклассник Федя — гомосексуал, который влюблен в одноклассника Дениса. Хотя эта любовь и не взаимна, парни все равно появились в нескольких достаточно пикантных кадрах, например, голышом в душе.

О курьезе, который произошел на съемках этой сцены, рассказал Максим Девизоров, сыгравший Дениса, во время разговора с актером Кареном Варданяном.

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"В кадре нас показали обнаженными, поэтому мы использовали новейшую режиссерскую разработку, которая называется "носочек", — пошутил Девизоров о том, как они прикрывали интимные места.

Макс Девизоров / Пресс-служба

"Сцена в душе была одной из самых смешных для меня. Когда голый мужик в кадре, все почему-то испытывают неловкость, и ты ее очень чувствуешь. Во время одной из перестановок сцен, когда я стоял голый, в одном лишь носочке, режиссер сказал: "Мне нужно зайти сзади". Я тут же начал шутить, что мы так не договаривались и это уже за другой гонорар", - добавил он шуток.

Напомним, в сериале Денис хотел построить карьеру пловца, и его главным конкурентом был Федя. Когда Денис узнал о причастности Феди к смерти их одноклассницы, спровоцировал клас на издевательства над ребятами, в том числе над Федей.

Все серии сериала Перші Ластівки можно смотреть онлайн на ютубе Нового Канала. Также все обзоры, комментарии и биография актеров есть на сайте Главред.