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Материалы для взрослых - состоялась премьера сериала о порно

7 октября 2020, 17:35

На британском ТВ Channel 4 Вышел сериал Материалы для взрослых с рейтингом 16+ и историей о порно звезде.

Материалы для взрослых
Материалы для взрослых / кадр из сериала

Британский канал показал пикантный сериал 16+ Материалы для взрослых, главная героиня которого - многодетная мать-актриса фильмов для взрослых, которая переживает сразу несколько потрясений в один день - прихода на съемочную площадку новой молодой актрисы и возвращения своего "прошлого" - извращенца, который неожиданно настаивает на встрече с ней.

По сюжету, главная героиня - Джоллин Доллар прошла карьеру почти в 10 лет на одной из самых конкурентных и неоднозначных индустрий, связанных со взрослыми фильмами.

Начинала женщина с самых низов, пытаясь пробиться на более высокий уровень, участвуя в создании фильмов для взрослых. Все началось с небольшого предприятия, которое производило второсортный контент, однако многое изменилось со старта карьеры Джоллин. Ее успехи помогли героине стать более влиятельной в своей сфере, но, когда начинается что-то новое, старое заканчивается. Как девушке из порно не повезло в мире финансовых акул, и что общего у нее оказалось с политиками США - рассказывается в 4-серийнос сериале. И рейтинг 16+ для него - не пустое слово.

Материалы для взрослых 2020
Материалы для взрослых 2020 / кадр из сериала

Сериал снимали режиссер Дон Шадфорт и сценарист Люси Кирквуд. Порно-профессионал индустрии Ребекка Мур была консультантом и тренером в сериале.

Сериал Материалы для взрослых - актеры

  • Хейли Сквайрс - Джолин;
  • Руперт Эверетт - босс Джолин;
  • Сиена Келли - Эми;
  • Фил Дэниелс;
  • Керри Годлиман;
  • Джо Демпси;
  • Джулиан Овенден;

Сериал Материалы для взрослых - описание серий

  • Серия 1

Порнозвезда и мама троих Джолин Доллар - плакат девушки для порно-промышленности. Но ее мир потрясен появлением на съемках новой девушки Эми и возвращением темной фигуры из ее прошлого.

  • Серия 2

Джолин ликвидирует последствия после вечеринки Кэрролл и клянется добиться справедливости для Эми. Тем временем Фиби сталкивается с последствиями своих действий, а Габриэлю дают некоторую информацию, которая разрушает его мир.

  • Серия 3

Через девять месяцев после ухода Джолин из порноиндустрии, ее мир разваливается, приближается дата рассмотрения ее дела о клевете. Может ли опальная Стелла предложить ей спасательный круг в этой ситуации?

  • Серия 4

Пока Стелла борется со своими демонами, Джолин бросает отчаянный вызов своему прошлому и идет на все, чтобы спасти свою семью от финансового краха. Раскрываются все ужасные тайны прошлого, которые там и остаются. А главные герои находят любовь.

Материалы для взрослых 2020 смотреть онлайн трейлер:

Напомним, что премьера сериала состоялась на Channel 4 5 октября. Хоть серии выходят еженедельно, тем не менее, в русском переводе весь сериал уже можно посмотреть онлайн.

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