УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Мир Юрского периода 3 - съемки остановили из-за заражения коронавирусом

8 октября 2020, 13:31

Фильм Мир Юрского периода снова прекратили снимать, так как у команды на площадки массово обнаружили коронавирус.

Мир Юрского периода 3
Мир Юрского периода 3 / ВК "Остров Мечты"

Компания Universal остановила съемки фильма Мир Юрского периода 3 после того, как на съемочной площадке сразу у нескольких актеров обнаружили коронавирус.

Режиссер 3 части Коллин Треворроу сообщил о 14-дневном карантине на своем Twitter.

"Проснулся от новости, что у нас было несколько положительных тестов на коронавирус в Jurassic World: Dominion. Вскоре после этого все тесты дали отрицательный результат, но из-за наших протоколов безопасности мы собираемся сделать паузу на две недели. Скоро вернусь", - пишет он.

Компания Universal все равно на год отложила выход третьей части Мира Юрского периода. Первоначально фильм планировался на лето 2021-го, но теперь его выпустят лишь в июне 2022-го.

Хоть что съемочная команда и актеры вернулись на площадку почти сразу после снятия ограничений, осталось доснять еще около 3 недель, а команда снова отправилась на карантин.

При этом Universal уже потратила около пяти миллионов долларов на обеспечение анти коронавирусных мер - от найма специальных людей, которые следят за социальной дистанцией и ношением масок, до регулярных тестов.

Перед объявлением карантина, режиссер картины Колин Треворроу поделился в твиттере новым постером фильма, который создали под оригинальный "Парк юрского периода".

Мир Юрского периода 3
Мир Юрского периода 3 / Universal

В фильме Мир Юрского периода 3 на экраны вернутся не только Крис Пратт и Брайс Даллас Ховарди новой версии, но и исполнители ролей из первых трех фильмов — Лора Дерн, Сэм Нил и Джефф Голдблюм.

карантин Universal Pictures Studio новости шоу бизнеса новости кино коронавирус в США
Сейчас вы просматриваете новость «Мир Юрского периода 3 - съемки остановили из-за заражения коронавирусом». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:54
Запрет ВКонтакте: СБУ просит Apple и Google заблокировать соцсеть для украинцев
13:41
Порошенко продавал оружие в Сирию - новая часть разоблачений Жвании Видео
13:31
Мир Юрского периода 3 - съемки остановили из-за заражения коронавирусом
13:15
Ученый объяснил, почему взбесился Covid-19 в Украине и мире Видео
12:59
Гороскоп для всех на 9 октября: "царь горы" и двойные неприятности Видео
12:57
Мочевая кислота: как снизить опасный уровень с помощью продуктов Видео
12:51
В Слуге народа захотели садить в тюрьму за отрицание российской агрессии
12:30
Скандал с шоу Маскарад на 1+1 получил продолжение
12:19
"Дождемся настоящей из ЕС": Зеленский отказался брать путинскую вакцину от Covid-19
12:12
Киев попадет в новую карантинную зону: названа дата Видео
12:05
Чистка кишечника: найдены 7 натуральных способов Видео
12:00
В Кыргызстане заявили об исчезновении президента и премьера Видео
11:55
Вера Брежнева представила новую песню "Сестра" Видео
11:44
Почему Путину до лампочки санкции Европы из-за отравления Навального мнение
11:30
Какие области Украины зальет: синоптик предупредил о непогоде Видео
11:29
Врач назвала причину, по которой все украинцы переболеют коронавирусом
11:28
Медицинская система может не выдержать, но локдауна пока не будет – Степанов Видео
11:00
Роберт Дауни-младший анонсировал вселенную Шерлока Холмса
10:50
Как понять, насколько вы здоровы: названы 8 способов Видео
10:49
В Кабмине уточнили, ждать ли украинцам подорожания коммуналки Видео
10:44
Кравчук признался, кого видит в ТКГ на месте Фокина
10:35
Война в Карабахе: экс-депутат Госдумы раскрыл роль России Видео
10:23
В ВОЗ предупредили, где самый высокий риск заразиться Covid-19
10:02
Азербайджан как никогда близок к победе в Нагорном Карабахе мнение
10:00
Новый антирекорд: коронавирус в Украине впервые заразил более пяти тысяч человек за сутки Видео
09:56
В Киеве мужчина повторил киношный трюк и погиб
09:28
Без паники: психологи рассказали, как эффективно управлять стрессом Видео
09:26
Стал известен самый живучий знак Зодиака Видео
09:24
В Кабмине оценили шансы локдауна и отмены выборов из-за коронавируса
09:00
Коронавирус в Киеве подобрался к антирекорду Видео
08:39
Колониальная кабала: почему не стоит радоваться результатам саммита Украина-ЕС мнение
08:32
Куркума: 6 удивительных преимуществ для сердца, глаз и воспалений Видео
08:26
День рождения Путина: в Киеве на здании посольства РФ поглумились над президентом Видео
08:00
В США назвали сроки готовности вакцины против Covid-19 Видео
07:53
Гороскоп для всех на 8 октября: неожиданная приятность и лживые обещания Видео
07:38
Путин готов уйти с Донбасса, но при одном условии – Илья Пономарев
07:31
Из-за пандемии в мире бедных людей станет на 150 млн больше - Всемирный банк
07:05
"Вот это ягодки!": Анна Седокова показала жаркое фото с моря
07:03
"Лечение, как у президента": Трамп пообещал американцам бесплатное лекарство от Covid-19 Видео
06:38
Придется выживать: накопление пенсий может стать очередной аферой мнение
06:16
"Правый сектор и Азов в Азербайджане": эксперты объяснили позицию Баку по Карабаху Видео
06:16
Когда отмечаются Покрова 2020 и что можно делать на Покров Видео
05:49
Врач назвала главный признак тяжелой формы Covid-19 Видео
05:12
"Настоящая женщина": Tayanna засветила грудь на пикантном снимке
04:40
Эксперт объяснил, зачем Турции война в Нагорном Карабахе Видео
04:07
Сладость влажной волны: ученые придумали способ усилить женский оргазм
03:34
Запрет отрицания российской агрессии на ТВ: в Раде появился новый законопроект
02:49
Много игр: Microsoft отчиталась о рекордном годе для Xbox Game Studios
01:34
Почему диета не лучший способ похудеть - ответ ученых
00:57
Сколько стоит лечение одного больного Covid-19: в Минздраве назвали сумму Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять