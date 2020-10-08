Мир Юрского периода 3 - съемки остановили из-за заражения коронавирусом

Мир Юрского периода 3 / ВК "Остров Мечты"

Компания Universal остановила съемки фильма Мир Юрского периода 3 после того, как на съемочной площадке сразу у нескольких актеров обнаружили коронавирус.

Режиссер 3 части Коллин Треворроу сообщил о 14-дневном карантине на своем Twitter.

"Проснулся от новости, что у нас было несколько положительных тестов на коронавирус в Jurassic World: Dominion. Вскоре после этого все тесты дали отрицательный результат, но из-за наших протоколов безопасности мы собираемся сделать паузу на две недели. Скоро вернусь", - пишет он.

Компания Universal все равно на год отложила выход третьей части Мира Юрского периода. Первоначально фильм планировался на лето 2021-го, но теперь его выпустят лишь в июне 2022-го.

Хоть что съемочная команда и актеры вернулись на площадку почти сразу после снятия ограничений, осталось доснять еще около 3 недель, а команда снова отправилась на карантин.

При этом Universal уже потратила около пяти миллионов долларов на обеспечение анти коронавирусных мер - от найма специальных людей, которые следят за социальной дистанцией и ношением масок, до регулярных тестов.

Перед объявлением карантина, режиссер картины Колин Треворроу поделился в твиттере новым постером фильма, который создали под оригинальный "Парк юрского периода".

Мир Юрского периода 3 / Universal

В фильме Мир Юрского периода 3 на экраны вернутся не только Крис Пратт и Брайс Даллас Ховарди новой версии, но и исполнители ролей из первых трех фильмов — Лора Дерн, Сэм Нил и Джефф Голдблюм.