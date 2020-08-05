Disney назначил дату двойного выхода Мулан из-за коронавируса

Мулан 2020 / Disney

Телестудия Disney последний раз переложила дату выхода фильм Мулан, и приняла уникальный ход по премьерной практике.

Фильм Мулан выйдет одновременно в кино, и в онлайн сервисе Disney +, даже в тех, странах, где премьера назначена на другой день, пишет Verge.

Мулан преимущественно в странах выйдет 4 сентября, и в тот же день она выйдет онлайн в сервисе Disney+ - он будет доступен в цифровом формате за дополнительную плату в размере 29,99 доллара.

При этом в странах, где сервис еще не появился, фильм стартует в кинотеатрах в тот же день, только если позволяет эпидемиологическая обстановка.

Напомним, фильм Довод выходит 10 сентября, фильм Новые мутанты снова перенесен из-за Мулан.