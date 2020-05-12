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Оскар 2021 переносят из-за коронавируса

12 мая 2020, 20:09

Оскар 2021 станет первым в истории, который перенесут из-за коронавируса.

Оскар 2021
Оскар 2021 / Reuters

93-ю церемонию вручения Оскар 2021 впервые почти за 100 лет могут перенести из-за коронавируса. Об этом сообщает издание The Sun.

Карантин из-за коронавируса в мире сменил планы почти что всех киностудий в мире. Из-за этого уже был принят ряд изменений в церемонию проведения Оскар 2021. Но, учитывая статистику заболеваемости коронавирусом, организаторы серьезно рассматривают идею переноса церемонии награждения Оскар 2021 на 4 месяца.

Источники издания сообщают, что киностудиям дали больше времени на производство новых проектов. Обычно сезон Оскара начинается после летних премьер, однако в этом году они перенесены, а кинотеатры остаются закрытыми.

Оскар никогда за все время не отменяли. Церемония вручения наград Оскар проходила даже во время Второй мировой войны. До этого в 1981 году из-за покушения на президента США Рональда Рейгана, Оскар перенесли на 1 день. О таких сроках как 4 месяца ранее и речи не было.

Ранее стало известно, что Каннский кинофестиваль 2020 перенесли из-за коронавруса.

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