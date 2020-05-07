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Сериалы Падение Ордена и Синяя книга закрылись из-за коронавируса

7 мая 2020, 21:33

Телеканал History отменил съемки сразу двух сериалов, которые получили популярность за последние пару лет

Проект Синяя книга и Падение ордена
Проект Синяя книга и Падение ордена / History

Канал History закрыл сразу два своих сериала: Проект "Синяя книга"  и Падение Ордена, сообщает издание Deadline.

Телеканал официально подтвердил закрытие сериалов - о расследованиях, связанных с НЛО в США и про тамплиеров в Средних веках.

Второй сезон сериала Проект "Синяя книга" с Эйданом Гилленом про расследования паранормальных дел, связанных с НЛО закончился 24 марта, и зрители ожидали с нетерпением продолжения истории.

Историческая драма Падение Ордена про тамплиеров закончилась в мае 2019 - также вторым сезоном.

Сериал Проект "Синяя книга" просто не получил продолжения, Падение Ордена не был отснят из-за коронавируса.

Ранее Netflix подписал контракт с Рики Джервэйсом на съемки 3 сезона Жизнь после смерти.

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