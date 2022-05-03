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Помогают высшие силы: названы 5 знаков любимчиков фортуны

3 мая 2022, 19:24

Эти знаки зодиака родились под счастливой звездой.

Гороскоп май 2022
Гороскоп на май 2022 - кому из знаков помогают высшие силы / depositphotos.com/

Для пяти знаков зодиакального гороскопа события очень часто складываются самым благоприятным образом. Им удается избежать серьезных проблем и неприятностей. Родились под счастливой звездой – это точно про них.

Гороскоп на май 2022 расскажет, кому из представителей зодиакального круга повезет улучшить материальное положение, а кому стоит опасаться зависти недоброжелателей.

Астрологи назвали пять знаков, которые находятся под защитой высших сил. Удача очень часто оказывается на их стороне.

Овен

На голову Овнов очень часто падает неожиданное везение. Удачное стечение обстоятельств помогает им достигать желаемого. Но очень часто они воспринимают это как должное. Сильная сторона представителей знака сихии огня, не пасовать перед трудностями. Вера в собственный успех помогает любую неудачу обращать в полезный опыт, который поможет не наступить на те же грабли.

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Телец

Упертые и целеустремленные Тельцы не привыкли полагаться на удачу. Они рассчитывают на собственные силы и всегда правильно оценивают свои возможности. Трудолюбие и серьезный подход к работе и есть их везение. Но не назвать их везунчиками сложно. Очень часто они получают выгодные предложения и заключают выгодные сделки.

Лев

Амбициозные и смелые Львы упорно используют каждую возможность, которая может привести их к вершинам. Люди огненного знака не боятся рисковать и благодаря этому добиваются желаемого. Удача любит смелых и поэтому Львы очень часто становятся любимчиками фортуны. Проницательность Львов позволяет не упустить того самого момента, который поможет привносить в жизнь счастливые перемены.

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Скорпион

Умение Скорпионов оказываться в нужное время в нужном месте приносит им щедрые подарки судьбы. Они могут чувствовать свое везение и беззастенчиво этим пользоваться. Хорошие психологи, они знают, как найти подход к любому человеку, чтобы добиться желаемого. Как и Львы, они не боятся рисковать и часто оказываются на коне.

Рыбы

Представителям водного знака часто везет в приятных мелочах. Последняя пара обуви нужного размера или автограф знаменитости скорее всего достанутся именно Рыбам. Однако проблема состоит в том, что люди этого знака не всегда могут рассмотреть возможности и извлечь из них максимальную пользу.

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