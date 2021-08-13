Премьера фильма Веном 2 снова переместилась на фоне коронавируса

Веном / Кадр из трейлера

Несмотря на все усилия Голливуда, Дельта штамм COVID-19 начал менять недавние планы и обнулять достижения киноиндустрии за последние полгода. Учитывая непростой кинематографический ландшафт, Sony Pictures перенесла дату релиза картины в США с 24 сентября на 15 октября.

Как сообщает Variety, задержка произошла в связи с резким распространением штамма коронавируса Дельта в стране.

В США суточное количество новых больных Covid-19 за полгода снова побило рекорд - положительный тест на коронавирус получили более 100 тысяч человек.

Повлияет ли ситуация на даты выхода Шан-Чи и Не время умирать, релиз которых должен состояться 3 сентября и 8 октября соответственно, неизвестно.

Веном 2: Карнаж должен был выйти в украинский прокат 16 сентября, но когда конкретно его выпустят с учетом задержки в США, неясно.

Сиквел Венома с подзаголовком Да будет Карнаж расскажет о противостоянии Эдди Брока и психопата Клетуса Кэседи, появление которого тизерили в конце первой части. Также в фильме появится любовницу Карнажа - Визг, которую сыграла Наоми Харрис.

Ранее показали первый трейлер фильма Веном-2.