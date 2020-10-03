Премьеру Форсаж 9 перенесли из-за коронавируса в США

Форсаж 9 / Universal Pictures

Телестудия Universal Picture переместила Форсаж 9 с апреля 2021 года на 28 мая 2021 чтобы убрать фильм от прямого столкновения с Джеймсом Бондом.

О перемещении даты выхода фильмов написало издание The Hollywood Reporter.

"О трехмесячной отсрочке было объявлено через несколько часов после того, как премьера Джеймса Бонда Не время умирать переехала 2 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, что Джеймс Бонд 25 переместили второй раз из-за карантина.

Как до этого писал Главред, Форсаж 9 должен был выйти вначале апреля 2020, но потом был перенесен.