Секс-скандал с Памелой Андерсон: в Сети появился тизер сериала про интимное видео актрисы

Лили Джеймс и Себастьян Стэн в роли Памелы Андерсон и Томми Ли / instagram.com/pamandtommyonhulu

В 1995 году Интернет взорвало опубликованное интимное видео звезды Спасателей Малибу Памелы Андерсон и ее супруга, барабанщика группы Mötley Crüe, Томми Ли.

Это событие легло в основу сериала Пэм и Томми. По сюжету бывший порноактер, ныне электрик, Ранд Готье в отместку на дурное с собой обхождение Ли, решил ограбить дом музыканта и актрисы.

Среди прочих вещей в украденном сейфе Готье обнаружил секс-пленку, которую сняли Андерсон и Ли во время их медового месяца. Решив, что на этом можно неплохо заработать, вор публикует интимное видео знаменитостей.

Пэм и Томми в замешательстве, их поклонники в восхищении, а Готье готовится получить кругленькую сумму за свою пикантную находку.

Премьера сериала состоится 2 февраля 2022 года на стримминговом сервисе Hulu. Сейчас доступен тизер Пэм и Томми, на котором зрители увидят первые кадры скандального сериала с не менее скандальным сюжетом.

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