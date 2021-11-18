Секс-скандал с Памелой Андерсон: в Сети появился тизер сериала про интимное видео актрисы

Пэм и Томми расскажут реальную историю про секс и рок-н-ролл на заре Интернета.
В 1995 году Интернет взорвало опубликованное интимное видео звезды Спасателей Малибу Памелы Андерсон и ее супруга, барабанщика группы Mötley Crüe, Томми Ли.
Это событие легло в основу сериала Пэм и Томми. По сюжету бывший порноактер, ныне электрик, Ранд Готье в отместку на дурное с собой обхождение Ли, решил ограбить дом музыканта и актрисы.
Среди прочих вещей в украденном сейфе Готье обнаружил секс-пленку, которую сняли Андерсон и Ли во время их медового месяца. Решив, что на этом можно неплохо заработать, вор публикует интимное видео знаменитостей.
Пэм и Томми в замешательстве, их поклонники в восхищении, а Готье готовится получить кругленькую сумму за свою пикантную находку.
Премьера сериала состоится 2 февраля 2022 года на стримминговом сервисе Hulu. Сейчас доступен тизер Пэм и Томми, на котором зрители увидят первые кадры скандального сериала с не менее скандальным сюжетом.
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Ранее в сексуальном насилии и психологическом издевательстве над своими партнершами был обвинен американский рок-музыкант Мэрилин Мэнсон.
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