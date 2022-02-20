"Сексуальные неврозы чужих родителей": рецензия на фильм "Фантазии для взрослых"

"Фантазии для взрослых" /France 2 Cinema / Kinomania

Дано - шесть пар, из которых некоторые страдают от своих сексуальных фантазий, а некоторые - наслаждаются иногда, но периодически страдают от невозможности ими насладиться и от непонимания окружающих. Это пара богатых лесбиянок (Моника Беллуччи и Кароль Буке), которые возбуждаются от смертей; затюканный женой (Сюзан Клемен) бухгалтер (Дени Полалидес), которая требует от него ролевых игр; коммерсант (Николя Бедос), который от прогулки с собакой испытывает больший трепет, чем от от секса с супругой (Селин Салетт), а так возбуждается, только когда муж плачет, журналист (Рамзи Бедиа), который встречается с девушкой (Алис Тальони), но вожделеет ее сестру (Жозефин де Ме); парочка хипстеров (Жозефин Жапи и Вильям Лебхил), которая шокирует окружающих тем, что вызывающе вообще отказываются от секса; матерые свингеры - опытная учительница младших классов (Карин Виар) и ее муж-фотограф (Жан-Мишель Рув), бредящий о лаврах звезды любительского порно.

Здесь нужно сказать читателю "Пардон" - за такое длительное и, что греха таить, спойлерное вступление к фильму, но без него трудно будет понять все хитросплетения этого очень и очень непросто. По сути, это не столько фильм, сколько альманах, а, верней, сборник новелл - что в общем-то, понятно, в силу профессии одного из режиссеров фильма, Давида Фонкиноса. Он гораздо более известен в родной Франции как писатель, немного менее - как сценарист фильмов Седрика Клапиша и Жака Дуйона, и совсем немного - как режиссер. Причем он ставит в паре с родным братом Стефаном. "Фантазии для взрослых" исключением не стали.

Французы известны, в общем, своим легкомысленным отношением к сексу - что в литературе, что в кино. Но братьям Фонкиносам определенно удалось добавить новых красок - и, в основном они черные. То есть черноморные. Причем порой настолько, что прямо оторопь берет (особенно это касается новеллы с Беллуччи и Буке). Прямо скажем - не все они удались, вероятно, как было задумано, но прямо-таки пестрят неплохими шутками (а то и вовсе, такими, которые вызывают гомерический хохот - правда, пополам с неловкостью).

Подытоживая - "Фантазии для взрослых" рекомендуются всем фанатам Моники Беллуччи (она, к сожалению, в последнее время редко появляется на больших экранах), качественных и острых шуток о сексе да и вообще всех людям, которые хотят расширить свои интимные горизонты.

Читайте такжеПародия на плохой шпионский фильм: рецензия на комедию "Агент 117: из Африки с любовью"