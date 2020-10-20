Сериал Эйфория возвращается на НВО со спецэпизодами про коронавирус

Эйфория 2020 / Instagram

Телеканала НВО готовит 2 сезон сериала Эйфория, который был продлен почти сразу после премьеры первого сезона.

Однако, из-за коронавируса съемки замедлены, и руководство дало отмашку сделать дополнительный спецэпизоды к первому сезону.

Новые серии Эйфории выходят на НВО и НВО Max с 6 декабря 2020, пишет исполнительница главной роли Зендая.

"Нам их очень не хватало. Скоро выйдут два особых эпизода Euphoria. Первый 6 декабря на НВО", - пишет девушка.

Зендая также показала новый постер к сериалу Эйфория - глаз в котором отражается похоже, лицо ее героини, но это не точно.Читайте такжеЭйфория 2 сезон: дата выхода, актеры и сюжет предстоящего сериала

Сюжет первого сезона сериала вращается вокруг Рут - бывшей наркоманки-подростка, которая возвращается в старшую школу после реабилитации. Однако она неожиданно влюбляется в новую девочку, которая оказывается трансгендером. На фоне очень сложных подростковых проблем и школьных уроков и тяжелых отношений с родителями у них завязываются отношения, как и водится у подростков, полные драмы и секса, которые завершаются трагедией. Но завершаются не до конца.

Первый сезон Эйфории с Зендаей и Хантер Шафер завершился 4 августа 2019. Сразу после финала телеканал НВО официально подтвердил, что вскоре начнутся съемки 2 сезона Эйфории, и сериал поставили в планы на ближайшее будущее телекомпании.

Второй сезон Эйфории ожидали в 2020 году, но съемки затянулись из-за коронавируса, и сериал стоит ожидать в 2021 году.