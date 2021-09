Умер звезда Сиротского Бруклина и Страны Лавкрафта: полиция подозревает передозировку

Майкл Уильямс / Getty images

54-летнего Майкла Уильямса нашли мертвым в квартире в Нью-Йорке. Полиция сообщила СМИ в понедельник 6 сентября, что пока что идет расследование, и они не разглашают информацию о смерти актера.

Издание AFP со ссылкой на источник в полицейском управлении сообщает, что правоохранители проверяют версию передозировки наркотиков.

"Он скончался в квартире в Бруклине", - сообщил также изданию лейтенант Джон Гримпел из полицейского управления Нью-Йорка. Тело нашел его племянник.

Представитель актера ответил изданию, что с глубоким сожалением семья объявила о кончине номинированного на Эмми актера Майкла Кеннета Уильямса, и просит из не беспокоить.

"Они просят конфиденциальности, скорбя об этом", - говорится в заявлении Марианны Шафран из Shafran PR, которая представляла Уильямса.

На Телеканале НВО также прокомментировали смерть актера.

"Мы опустошены после того, как узнали о кончине Майкла Кеннета Уильямса, члена семьи HBO на протяжении более 20 лет. Хотя мир знает о его огромных талантах как артиста, мы знали Майкла как дорогого друга, которого любили все, кто имел честь работать с ним. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье в связи с этой безмерной утратой", - цитирует заявление The Hollywood Reporter.

Майкл Уильямс - биография и фильмография

Майкл Уильямс родился в Бруклине, и получил признание за роль в сериале HBO Прослушка, в котором он сыграл вооруженного грабителя, который специализировался на задержании торговцев наркотиками в Балтиморе.

Суровый криминальный триллер стал одним из самых популярных телешоу и длился пять сезонов с 2002 по 2008 год.

Он также был известен по роли Альберта Уайта в сериале HBO Подпольная империя.

Уильямс был номинирован на премию Эмми за несколько ролей, в том числе в этом году за роль в сериале Стране Лавкрафта (2020), а также в 2015 году, когда он сыграл мужа блюзовой певицы Бесси Смит в фильме Бесси.

Он также был номинирован на премию The Night Of 2016 года и When They See US в 2019 году о группе молодых темнокожих мужчин, ошибочно обвиненных в изнасиловании в Центральном парке в 1980-х годах.

Актер сыграл почти в сотне фильмов и сериалов, последний - Денежная игла вышел в феврале 2021 году.