Венецианский кинофестиваль 2020 пройдет несмотря на коронавирус

Венецианский кинофестиваль 2020 - дата проведения / ЕРА

Венецианский кинофестиваль пройдет по графику со 2 по 12 сентября 2020, несмотря на карантин из-за коронавируса, пишет издание Variety.

Даты проведения кинофестиваля утвердил губернатор Венеции, уверенный, что все в Италии будет хорошо до сентября.

Однако несмотря на то, что его отменять не стали, архитектурная биеннале, которая проходит в то же время, что и кинофестиваль, в 2020-м все же не пройдет - ее все таки отменили до 2021-го.

Отмечается, что фестиваль, будет не тот, что раньше, потому что будут приняты беспрецедентные меры безопасности для обеспечения здоровья во время коронавирусного карантина и пандемии. Сами организаторы пока, так или иначе, не прокомментировали планы.

Традиционно Венецианский кинофестиваль проводится в конце августа или вначале сентября ежегодно. Несмотря на то, что в Италии катастрофические показатели по заболеваемости коронавирусом, фестиваль, который пройдет через 3 месяца не стали переносить.

А вот, Каннскому фестивалю так не повезло - его сначала просто переносили, а потом и вовсе отменили.

Оскар 2021 могут перенести из-за коронавируса - впервые в истории - по данным организаторов - на пару месяцев.