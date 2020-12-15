Warner Bros официально ответило на скандал с премьерами на 2021

Warner Bros объяснились за свое решение / Warner Bros

Директор компании Warner Bros Джейсон Килар официально ответил на скандал, который был спровоцирован решением изменить способ премьер своих фильмов в 2021 году показывать все 17 премьер в 2021 одновременно в кино и онлайн.

Кристофер Нолан и Дени Вильнев уже высказались по поводу этого решения, раскритиковав компанию за то, что оно приведет к негативному эффекту на кинематограф в финансовом плане. Свою позицию Джейсон Килар высказал в комментарии The New York Post.

Джейсон Килар позиционировал решение Warner Media выпускать фильмы в кинотеатрах и в потоковом режиме как реакцию на борьбу, вызванную пандемией, в результате которой закрылось большинство американских кинотеатров и побудило большинство студий отложить выпуск фильмов до следующего года.

Он также назвал это решение приспособлением для публики, которая привыкла смотреть фильмы в их гостиные, и рассказал, что сам пропускает с пяток премьер, которые ожидал больше всего.Читайте такжеСамые популярные фильмы и сериалы 2020 года по запросам Google

Джейсон Килар присоединился к Warner Media всего за два месяца до провального дебюта HBO Max, и сделать его успешным - вызов для него. Он всю свою карьеру боролся со старыми системами и был в некоторой степени подготовлен к возмущению из-за "инноваций".

"Нет ситуации, когда все будут вставать и аплодировать, - сказал он. - Инновации проявляются не так. Это непросто, и это не должно быть легким. Когда вы пробуете что-то новое, вы должны ожидать и быть готовыми к некоторым людям, которым не по душе перемены. Ничего страшного."

Босс Джейсона Килара Джон Стэнки, исполнительный директор AT&T, материнской компании Warner, также встал на защиту новой стратегии, назвав ее "беспроигрышной" на недавней конференции инвесторов.