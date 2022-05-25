"Забыл, как вымаливал народного артиста Украины в Крыму?": российский актер прошелся по Баскову

Садальский и Басков / Дни.ру

Известный российский актер Станислав Садальский резко ответил путинским звездам. На этот раз он прошелся по Валерии и Николаю Баскову.

Актер считает их неинтересными в качестве участников ток-шоу.

"Нужны личности... Редактура будет мешать, этого можно, этого нельзя... И получится очередная Валерия с Басковым. Их много, они везде ходят. Надо меняться, а они все одну ноту долбят, нет желания утвердить новое", - заявил Стас.

Конечно, поскольку путинским артистам запрещено во всем мире выступать, они и стали бегать по шоу и зарабатывать хоть какие-то гроши для себя.

При этом Садальский добавил, что хотел бы чаще видеть тех, кто не мозолит глаза на телевидении.

Не прошел мимо Садальский и конфликта Андрея Данилко с путинистом Басковым Николая Баскова.

После масштабного вторжения России в Украину Басков встал на сторону диктатора Путина.

Басков заявил, что многие украинские артисты, в том числе Данилко и Макс Барских, много лет работали на российской сцене и построили успешную карьеру во многом благодаря поклонникам из России.

В ответ на это Садальский раскритиковал Баскова, рассказав подписчикам о взаимоотношениях Николая с украинской сценой.

"Было время, Коленька Басков взасос в прямом смысле целовал звезду Верки Сердючки (декор в виде серебряной звезды на голове певца. - ред.), а теперь поливает украинского коллегу грязью…", - недоумевает Садальский.

Также Садальский прошелся за концерты Баскова в Украине.

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"И, наверное, забыл, как сам носился с гастролями по Украине и вымаливал в Крыму звание (Народного артиста Украины 2004 г. - ред.) у президента Кучмы", - написал Садальский.

Ранее певец Николай Басков, который яро поддерживает вторжение России в Украину, рассказал о преследованиях и отметился бредовыми заявлениями об отношениях РФ с Западом.

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