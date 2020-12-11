Знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса

Ким Ки Дук умер от осложнений коронавируса / Reuters

Корейский кинорежиссер Ким Ки Дук скончался в Латвии после того, как заболел коронавирусом.

Ким Ки Дук перестал выходить на связь с 5 декабря, сообщил директор ArtDocFest/Rīga изданию Delfi.

Режиссер умер 11 декабря, причиной смерти стали осложнения от COVID-19.

Лауреат Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей режиссер Ким Ки Дук прибыл в Латвию 20 ноября через Санкт-Петербург. Он занимался видом на жительство в Юрмале, и должен был провести ряд встреч.

После того, как он пропал, поиском занялись его друзья и коллеги по местным больницам.

"Принято решение, что официальное заявления должна сделать его дочь, которая сейчас находится в Южной Корее. Сегодня в 01:20 ночи в Латвии скончался. Он с 5-го декабря перестал выходить на связь, 8-го-9-го стали его искать, решали вопрос о его транспортировке в Германию или еще куда-то, но в итоге опоздали", - сообщил режиссер Виталий Манский изданию РБК.

Ким Ки Дук - биография

Ким Ки Дук - всемирно известный южнокорейский режиссер и сценарист.

Родился 20 декабря 1960 года. Лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы "Пьета" и "Пустой дом", Каннского кинофестиваля за фильм "Ариран", Берлинского кинофестиваля — за ленту "Самаритянка". В 1990-1992 годах изучал изобразительное искусство в Париже.

Ким Ки Дук - фильмы

В 1993 году он получил награду за лучший сценарий Образовательного института сценаристов за фильм "Художник и преступник, приговоренный к смерти". После еще двух наград за сценарии он дебютировал режиссером фильма "Крокодил" (1996). Затем он снял "Дикие животные" (1997), "Отель "Птичья клетка" (1998), "Сеом" (2000) и весьма экспериментальный "Реальный вымысел" (2000), снятый всего за 200 минут.

Ким Ки Дук известен также по фильмам "Весна, лето, осень, зима и снова весна", "Натянутая тетива", "Время", "Вздох".