Учёные потрясли мир сенсацией: темную материю удалось зафиксировать впервые

Алексей Тесля
27 ноября 2025, 02:40
Одна из гипотез предполагает, что частицы тёмной материи при столкновении могут "аннигилировать", испуская гамма-лучи.
черная дыра
Появились новые данные о темной материи / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/WebTechExperts

Учёные объявили о регистрации сигнала, который может стать первым прямым доказательством существования тёмной материи во Вселенной.

Как сообщает Space, идея о существовании тёмной материи впервые появилась в 1933 году, когда астроном Фриц Цвикки заметил нехватку гравитационной массы в видимых галактиках скопления Волос Вероники.

В 1970-х годах новые доказательства внесла Вера Рубин вместе с коллегами, наблюдая равномерные скорости вращения внешних и внутренних областей спиральных галактик. Все эти данные были косвенными, так как тёмная материя не испускает свет и не отражает его, поэтому её присутствие фиксировалось лишь через гравитационное влияние.

Одна из гипотез предполагает, что частицы тёмной материи при столкновении могут "аннигилировать", испуская гамма-лучи.

Исследовательская группа под руководством Томонори Тотани из Токийского университета направила телескоп "Ферми" на центр Млечного Пути — область, где, по расчётам, концентрация тёмной материи максимальна.

В результате учёные зарегистрировали гамма-лучи с энергией около 20 гигаэлектронвольт, формирующие форму, напоминающую галоподобную структуру, направленную к центру нашей Галактики.

Открытие в космосе: что говорят ученые

Недавно пролетевший через пределы нашей Солнечной системы загадочный межзвёздный объект оказался ещё более необычным, чем предполагали астрономы.

Речь идёт о комете 3I/ATLAS — втором известном объекте, прибывшем из-за пределов нашей системы. Последние наблюдения показали, что её размеры заметно меньше первоначальных оценок. Тем не менее, несмотря на компактность, комета выбрасывает в космос гигантские объёмы углекислого газа — около 940 триллионов молекул в секунду, что делает её одним из самых активных объектов такого рода, когда-либо зарегистрированных учёными.

Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

Об источнике: Space.com

Space.com - онлайн-издание, посвященное исследованию космоса, астрономии, наблюдению за небом и развлечениям. Запущено 20 июля 1999 года. Веб-сайт предлагает прямые трансляции космических миссий, астрономических открытий и обзоры телескопов, биноклей и научно-фантастического развлекательного оборудования для наблюдения за небом.

Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

02:06Украина
Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

00:52Мир
Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известно

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известно

22:14Мир
Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

"Я осталась одна": Наталья Могилевская удивила публичным заявлением

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарования

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Львам - новые возможности, Водолеям - разочарования

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

"Постановочная сцена": вскрылась правда о помолвке Melovin

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Китайский гороскоп на завтра 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

