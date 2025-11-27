Учёные потрясли мир сенсацией: темную материю удалось зафиксировать впервые

Одна из гипотез предполагает, что частицы тёмной материи при столкновении могут "аннигилировать", испуская гамма-лучи.

Найдены доказательства существования тёмной материи

Частицы тёмной материи при столкновении могут "аннигилировать"

Учёные объявили о регистрации сигнала, который может стать первым прямым доказательством существования тёмной материи во Вселенной.

Как сообщает Space, идея о существовании тёмной материи впервые появилась в 1933 году, когда астроном Фриц Цвикки заметил нехватку гравитационной массы в видимых галактиках скопления Волос Вероники.

В 1970-х годах новые доказательства внесла Вера Рубин вместе с коллегами, наблюдая равномерные скорости вращения внешних и внутренних областей спиральных галактик. Все эти данные были косвенными, так как тёмная материя не испускает свет и не отражает его, поэтому её присутствие фиксировалось лишь через гравитационное влияние.

Одна из гипотез предполагает, что частицы тёмной материи при столкновении могут "аннигилировать", испуская гамма-лучи.

Исследовательская группа под руководством Томонори Тотани из Токийского университета направила телескоп "Ферми" на центр Млечного Пути — область, где, по расчётам, концентрация тёмной материи максимальна.

В результате учёные зарегистрировали гамма-лучи с энергией около 20 гигаэлектронвольт, формирующие форму, напоминающую галоподобную структуру, направленную к центру нашей Галактики.

Открытие в космосе: что говорят ученые

