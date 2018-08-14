Пять причин, почему нужно запасаться долларами

Эрик Найман

управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times

14 августа 2018, 06:53

Движение на ослабление курса гривны в районе 30-32 грн/доллар уже началось.

Курс гривна доллар
Гривну ждет девальвация / УНИАН

Всех украинцев интересует, что же будет с курсом гривны этой осенью. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим, что точно должно произойти в ближайшее время.

Первое - весной 2019 будут президентские выборы, а вслед за ними могут быть и парламентские.

Второе - впереди зима (поставим свечки за то, чтобы она была теплой), а значит, станет вопрос о покупке импортного газа и угля. Для этого «Нафтогаз» будет выходить на рынок и покупать валюту.

Читайте такжеЧто будет с гривной осенью?Кроме того, впереди у нас покупки импортерами товаров на предновогодние праздничные распродажи, это тоже миллиарды долларов, и тоже спрос на валюту.

Четвертое – в 2019 году будет пик выплат по внешним долгам, а МВФ денег не дает.

Пятое – денег в Казначействе Украины практически не осталось – остатки чуть больше 2 млрд грн, а это копейки. Всему виной - крепкий курс гривны, который привел к тому, что произошло недопоступление денег в госбюджет. Доходы от таможни упали, а расходы по-прежнему высокие.

С одной стороны, НБУ понимает, что идет инфляционное и девальвационное давление на гривну и курс в 30 грн/долл был бы оптимальным, но падение курса национальной валюты неизбежно раскрутит инфляцию. Поэтому Нацбанк будет сдерживать девальвацию путем поднятия учетной ставки с 17,5% до 20-22% годовых. С другой стороны, Минфину нечем выплачивать расходы на социалку и платить по другим статьям.

Что мы можем противопоставить этим пяти пунктам? Только деньги 7-8 млн украинских гастарбайстеров, это является на данный момент главным экспортным товаром Украины. Именно этими ресурсами, а это примерно 9 млрд долларов в год, мы закрываем тот дефицит торгового баланса, который сложился за последний год.

Читайте такжеМировой кризис уже начался и надвигается на УкраинуВот в таких условиях Украина вступает в осень. Макроэкономическое управление страной оставляет желать лучшего, слишком много ситуативных интересов, а в данном случае – это выборы 2019.

Поэтому запасайтесь терпением и берегите доллары США, которые сейчас являются лучшим сбережением. Движение на ослабление курса гривны в районе 30-32 грн/доллар уже началось. Нас ждет неприятная, волатильная осень.

В Турции уже произошло рекордное падение лиры, а китайские власти методично ослабляют юань. Все это – плохой знак для гривны. НБУ будет сопротивляться, увеличивая учетную ставку, но этим только усугубит ситуацию. Проблему искусственно откладывают на 2019 год, чтобы решать ее пришлось уже будущему президенту и правительству.

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Доллар гривна девальвация осень Эрик Найман
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