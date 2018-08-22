Донбассу можно предложить черты автономии - но при одном условии

Война на Донбассе рано или поздно закончится и надо уже сейчас думать, как организовать жизнь в регионе

Думаю, что одна из причин, почему Украина столкнулась с нынешними проблемами в Крыму и на Донбассе, заключалась в том числе в просчетах с нашей стороны. Мы не дали больше прав и свобод этим регионам, которые имеют особый, даже специфический характер. Больше прав и свобод касательно экономической, политической и культурной жизни.

Им можно было предоставить полномочия решать самостоятельно все вопросы, кроме тех, которые касаются территориальной целостности, суверенитета, охраны территории, армии, полиции, службы безопасности и международных вопросов. Потому что все это - дело центра. А все остальное - их.

Между Крымом и Донбассом есть разница. Крым Россия уже силком затащила в систему Российской Федерации. Москва считает Крым российской территорией, и везде мы слышим одни и те же заявления: вопрос Крыма не обсуждается. Это Москва так считает. Мы же думаем иначе. И мир, кстати, думает иначе, не признавая права России на Крым.

Читайте такжеСМИ узнали о заморозке формата "Волкер - Сурков"С Донбассом - другая история. Он сейчас не находится в системе Российской Федерации. Он является военной частью, территории, где идет война. Но все войны рано или поздно заканчиваются. И уже надо думать - как будет организована жизнь на этой территории после войны? Так же, как и была? Считаю, что это просто нереально. За это время на Донбассе все слишком изменилось.

Знакомые мне рассказывали, что на Донбассе не услышишь украинского языка, в школах учебники, книги, история - все это русское, видение политической ситуации - тоже русское. Каждый божий день российские телеканалы и газеты "бьют по голове" тамошних людей.

У нас иногда говорят, что проблему решит федерализация. Я - против федерализации Украины. Потому что федерализация этих районов не может быть отдельной, то есть, не получится сделать так, чтобы одни районы были федерализованными, а другие - нет. Федерализация охватит всю Украину. Это неприемлемо.

Читайте такжеЭтот план по Донбассу вряд ли понравится Кремлю – Atlantic CouncilА вот вопрос автономизации можно рассматривать. Ведь автономия не является везде одинаковой, она отличается. Автономия в одной стране отличается от автономии в другой стране. Какие черты автономии, мы можем предложить этим территориям, мы можем обсуждать, если (!) от начала красным карандашом будет записано: "Вопросы территориальной целостности, суверенитета, независимости, неприкосновенности границ на обсуждение не выносятся". Мы можем садиться за стол переговоров с Россией, с кем угодно, когда будет понятно, что такие вопросы не обсуждаются, потому что это - святые для Украины вещи, это наша земля. А вот все, что касается организации жизни и власти на Донбассе, можно обсуждать.