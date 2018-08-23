У Порошенко остался один способ снова стать президентом

Петр Порошенко метит на второй срок / Reuters

Из уст Петра Порошенко и бесчисленных тысяч чиновничьего аппарата нынешней власти слышим, что следующие выборы станут чем-то вроде войны или противостояния между Украиной и Россией.

Для обычного человека это может прозвучать почти правдоподобно. Кто из простолюдинов будет сосредотачиваться на таких "малозначимых" фактах, что президент Порошенко "воюет" с Россией без объявления войны или введения военного положения или даже разрыва дипломатических отношений с государством агрессором? Читайте такжеОперация Медведчук, или Как Порошенко может выиграть выборыА если не дай Бог, кто-то это и заметит, на него сразу спускают информационных "титушек" с полным набором туповатых оправданий, объяснений и контр-обвинений вроде "какая разница, как это называется, главное, что мы воюем" или "если так хочешь войны, то бери автомат и иди воюй".

Но пули, мины и снаряды летают, люди гибнут, территории оккупированы - значит в Украине война, которая длится уже дольше, чем длилась Вторая мировая на территории Украины в составе СССР.

И не имея ни малейшего понятия, что с этой настоящей войной делать, как в ней победить или завершить, Петр Порошенко и его политологи, тем не менее, прекрасно разобрались, как ее использовать в электоральных целях будущей кампании.

Если выборы президента - это война между Украиной и Россией, то Украина, полагаю, - это Порошенко, а Россия - это, извините, все кто составляет наибольшую конкуренцию президенту. Иными словами, любой, кто против Порошенко. Здесь, очевидно, власть не брезгует ничем, чтобы очернить других кандидатов, для них готовят лопаты дерма.

Но единственная надежда для Порошенко презентовать себя как следующего президента - это война.

Отсюда, кстати, в том числе и бравурные парады с техникой, снятой с боевого дежурства во время войны, или военной авиацией, которая не воюет на Востоке вообще, отсюда воинственные заявления о готовности дать России по зубам с одновременным полным бессилием остановить очередной натиск Москвы в Азовском море. Потому что главное для Порошенко и Ко - не война, а иллюстрация к сказке для избирателей, что "Порошенко - это Украина, которая воюет с Россией".

Читайте такжеПорошенко решил немножко помочь РоссииЕще раз повторюсь, никто в здравом уме не может опровергнуть факт вооруженной агрессии России против Украины. Но, если Порошенко хочет воевать и побеждать, то должен предложить выход из тупика Минских договоренностей. А он этого сделать не может. Должен хотя бы показать прогресс в реализации или своего, или путинского предложения о введении миротворцев на Донбассе. Должен объяснить и составить план возвращения не только Донбасса, но и Крыма. Этого мы ждали от президента более четырех лет!

А взамен он годами не выполняет свои же обещания об учреждении переговорного механизма по Крыму "Женева плюс", об отмене лоббистского закона о свободной экономической зоне в Крыму, об учреждении крымскотатарской автономии. Главнокомандующий должен обеспечить украинский флот боевыми кораблями, а не изготовленными на его заводе катерами, которые годятся разве что для отдыха в бассейне. Он должен показать арестованные средства российских агентов влияния и закрытые российские структуры от "Россотрудничества" до банков и предприятий, которые напрямую подчинены россиянам. Страны, которые не воюют с Россией почему-то это могут сделать, а Украина, которая воюет - нет.

Читайте такжеПочему Порошенко выгодно не идти на выборыВсе эти вопросы риторические. Ответ на самом деле вполне понятен: воевать Петр Алексеевич готов только в кабинках для голосования. Это плохая политика президента, который завещал "жить по-новому". Потому что, во-первых, она сеет вражду между различными группами вполне патриотически настроенных украинцев (бесплатные советы 2014 года Пола Манафорта наконец понадобились?). А во-вторых, - это откровенный обман. Пророссийские силы в Украине есть, в том числе и в парламенте. Социологические опросы свидетельствуют, что теоретически "пророссийская фракция" в следующем парламенте может даже несколько укрепиться. Но "пятая колонна" не имеет шансов на победу. Это фактически невозможно на президентских выборах и почти невозможно на парламентских. Ну, это, конечно, если вовремя не обозвать кого-то "Россией".

А если вдохновенный и полностью контролируемый нашим президентом государственный аппарат будет заниматься своим делом - борьбой с Россией и ее агентами на фронте и в тылу, то угроза пророссийского реванша в Украине вообще станет призрачной.