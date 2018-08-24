Кремль находится на грани истерики

Кремль в бешенстве из-за возможного получения Украиной Томоса об автокефалии / twitter

Изучение российской пропаганды в Крыму наглядно демонстрирует, что Москва находится на грани истерики в связи с весьма вероятным предоставлением Томоса украинской поместной церкви.

Об этом свидетельствует в т.ч. разнобой в публикациях и взаимоисключающие месседжи, которыми пичкают крымчан.

Так, тезисный ряд примерно следующий: "Томоса не будет, потому что мы не позволим. А если будет - значит, его купили, и в Украине начнется "гражданская война между православными". Начнется-начнется, не сомневайтесь. Участниками "гражданской войны" станут все, кто выходил на крестный ход Новинского, в том числе – многочисленные иностранные "паломники". Это мы гарантируем".

Читайте такжеПутин передал Украине ультиматум"Аргументация" почему нельзя давать Томос – это отдельный жанр. Популярны такие версии:

1. В Киеве христианство появилось раньше не потому, что он был столицей Руси, и не потому, что до основания Москвы оставалось 150 лет, а потому, что он просто ближе к Византии (в мозгах роспропагандистов - бинго!);

2. Христианство на Русь пришло из Константинополя, а поскольку Москва называет себя "вторым Константинополем", стало быть, подчинение украинской церкви Москве – правильное и каноничное (и снова бинго!).

Ну а Константинопольский патриархат, по версии российских СМИ, вообще не считается, - если что, мы попросим Эрдогана отключить ему свет и воду.

Читайте такжеВсе только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦВ публикациях и эфирах на церковную тему очень явно просматривается растерянность пособников оккупантов, поскольку, во-первых, Украина делает что-то вопреки воле Кремля, а во-вторых, у неё может получиться, несмотря на все усилия Москвы.

Осознание того, что Москва не всесильна, изрядно нервирует крымскую вату. Сейчас поистине переломный момент: роспропаганда раскручивает тезис, что глава РПЦ, он же представитель ФСБ Гундяев в конце августа поедет на Фанар и "всё решит". Если этот визит закончится провалом, коллаборанты будут сильно деморализованы. Ну и попутный "крестный ход" Новинского им в затылок.