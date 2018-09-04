Что стоит за провальными играми киевского "Динамо"

Андрей Ющенко

публицист, журналист

4 сентября 2018, 13:02

Вернидуб подходит киевскому "Динамо" почти идеально. Но есть один пункт, который может перечеркнуть все предыдущие.

Николас Тальяфико из "Аякса" отбирает мяч у Артема Беседина / GettyImages

О таком старте киевского "Динамо" в новом футбольном сезоне - две победы над донецким "Шахтером" и проход пражской "Славии" в квалификации Лиги чемпионов - болельщики даже не мечтали. Однако удачный отрезок динамовцев оказался слишком скоротечным, и на сегодняшний день их безвыигрышная серия составляет уже четыре матча.

Впрочем, дело даже не в статистике, а в атмосфере вокруг столичного клуба. Это атмосфера полной безнадеги. Главной ставкой августа были не победы над "Шахтером", а попадание в групповой турнир Лиги чемпионов. Но противостояние с "Аяксом" киевляне проиграли безвольно и безнадежно - несмотря на то, что соперником киевлян был обычный европейский середняк.

Итак, "Динамо" осталось без Лиги чемпионов, которая принесла бы от двадцати до тридцати миллионов евро гарантированного дохода. Если в былые времена подобные суммы для владельца клуба не были принципиальными, то теперь являются важнейшей строкой формирования клубного бюджета. Отсутствие этих денег уже повлекло за собой сдержанное поведение на трансферном рынке. Подписанные этим летом новички -  совсем не те люди, которые могут обеспечить результат прямо сейчас. Тот же "Аякс" купил Блинда и Тадича, а после попадания в осеннюю Лигу чемпионов фактически вернул потраченные средства.

Но даже из нынешнего состава "Динамо" можно выдавить значительно больше, чем это делает Александр Хацкевич. В конце концов, именно эти игроки регулярно обыгрывают "Шахтер", сегодняшнему "Аяксу" точно не уступающий. Первая волна разговоров о грядущих переменах в "Динамо" прокатилась сразу после вылета из Лиги чемпионов. А после воскресного поражения "Карпатам" о своем возможном уходе заговорил и сам Хацкевич. Во всяком случае, именно так можно трактовать его слова, что для себя решение он уже принял.

Впрочем, совсем скоро Хацкевич изменил тональность своих высказываний, мол, вопрос собственного будущего он будет решать совместно с президентом клуба. Любопытно, что практически в те же дни очень похожая история имела место и в луганской "Заре". Юрий Вернидуб после досадного поражения от немецкого "Лейпцига" объявил об уходе, но после разговора с президентом изменил свое решение. Вопрос в том, действительно ли Вернидуб остыл от эмоций и передумал, или же на главного тренера "Зари" надавило руководство, напомнив о действующем до 2020 года контракте.

Фамилию Вернидуба мы вспомнили не случайно. Этот специалист уже довольно давно значится в шорт-листе возможных тренеров для "Динамо", и как только у киевлян начинаются проблемы, тут же все вспоминают о Вернидубе и о его крайне лояльном отношении к столичному клубу. А тут еще сам Юрий Николаевич едва не покинул "Зарю", в которой работает почти десять лет.

Нужно признать, что Вернидуб подходит киевскому "Динамо" почти идеально. Во-первых, он стоит не так дорого. Во-вторых, он привык работать с ограниченными ресурсами. В-третьих, он допускает руководство достаточно близко к команде. И, самое главное, судя по всему, он мечтает об этой работе.

Однако есть один пункт, который может перечеркнуть все предыдущие. Юрия Вернидуба ничего не связывало с киевским "Динамо" в прошлом. Он никогда здесь не играл, он не видел конспектов Лобановского, у него не "динамовское сердце". И тут уже вопрос к Игорю Суркису - готов ли он переступить себя и пригласить наставника со стороны?

Вообще, Игорь Суркис и его динамовское окружение - тема особенная. На всех ключевых позициях в клубе находятся люди с динамовским прошлым. Прежде всего это касается тренерского штаба, селекционной службы, динамовской академии. Но на определенном этапе подобная стратегия начала вредить общему делу. Взгляд со стороны в нынешнем "Динамо" отсутствует в принципе. Человек, способный возразить руководству, тоже.

Вот и получается, что командой руководит удобный для Суркиса Хацкевич. В тренерский штаб тоже входят бывшие игроки "Динамо", получившие тренерскую лицензию на курсах, где преподают такие же экс-динамовцы, но немного постарше. В частности, Йожеф Сабо, которому скоро исполнится 79 лет…

А ведь современный футбольный тренер — это прежде всего технологии, которые всё глубже проникают в тренировочный процесс. И если тот или иной специалист ими не владеет или не хочет их познавать, конспекты Лобановского ему не помогут. Пока Игорь Суркис хранит верность динамовским традициям, время безнадежно уходит. А мы продолжаем отставать даже от клубов калибра "Аякса". От тех, кто находится на ступеньку выше, мы отстали давно и навсегда.

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Заря Игорь Суркис Динамо Киев Александр Хацкевич Юрий Вернидуб
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