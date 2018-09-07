Медведчук метит в кресло премьера?

Виктор Медведчук метит на место Гройсмана

В последнее время Виктор Медведчук демонстрирует повышенную активность в медийном пространстве. И это неспроста. Обратите внимание, в Киеве совершенно спокойно размещают наружную рекламу - биллборды с лозунгом "Вернем миру мир". Каждую неделю - программные интервью, которые содержат много новых тезисов.

Такая активность Медведчука используется некоторыми кандидатами на пост президента, чтобы сделать из него "главного оппонента" на выборах. В частности, окружение Петра Порошенко сейчас продвигает идею, что именно кум Путина будет Читайте такжеЧего хочет Медведчук и почему это очень не нравится Порошенко и Гройсмануконкурентом нынешнего главы государства на президентских выборах. Делается это с очевидной целью - мобилизовать избирателей перед "угрозой реванша".

Но на самом деле все не так просто. Обратите внимание, в последнем интервью Медведчук прямым текстом отвергает интерес к президентской гонке, но подчеркивает, что заинтересован в выборах в парламент. И это понятно. Вряд ли участие в качестве "технического кандидата" в выборах президента - это позиция, которая соответствует амбициям Медведчука (а что-то другое в нынешней ситуации трудно представить). В этом контексте хотелось бы напомнить, что именно Виктор Медведчук - автор нынешней политической модели парламентско-президентского типа и поэтому прекрасно понимает истинную значимость поста премьер-министра.

Привлекает внимание еще один интересный момент - вы не найдете много примеров критики в адрес действующего президента Порошенко, но зато премьера Гройсмана и его правительство Медведчук критикует при любой возможности. Обычно именно так кандидат в премьеры критикует действующего руководителя правительства. Возможно, кум Путина просто "примеряет" именно премьерское кресло?

Читайте такжеПощечина от Медведчука: почему шансы кума Путина растутНу, и немного об идеологической основе. В интервью Медведчук подчеркивает, что он "единолично противостоит США". В принципе, у него даже есть определенные основания для таких утверждений - достаточно вспомнить о внесении Госдепом его фамилии в "санкционный список" в 2014 году. Нельзя сказать, что антиамериканизм чрезвычайно популярен в современной Украине, но и отвергать антиамериканские настроения тоже не стоит. В конце концов, это тренд определенных сегментов современной политики, и особенно - "левых" политических сил. Кстати, "левый" сегмент у нас сейчас почти не занят. Но соответствующий избиратель есть, и в этой среде "антиамериканские" настроения достаточно сильные. Похоже, именно на такого избирателя и нацелился Медведчук, который, видимо, уже видит себя главным украинским антиглобалистом.