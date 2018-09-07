Барыжным подходом власть развращает и криминализирует общество

Украинский лес снова пойдет на экспорт в Европу / Газета 2000

Многие уже возмутились циничным трюком Президента Порошенко, по предложению которого депутаты вычеркнули из закона про сохранение украинских лесов так называемую "заготовку дров". Что фактически открывает возможность неограниченного вывоза из Украины ценного леса-кругляка под видом этих самых "дров".

Но упускается еще один принципиальный момент. Такой барыжный подход развращает и криминализирует целые профессиональные сообщества украинцев.

Это лесорубы, которые прекрасно видят, что они заготовляют отнюдь не дрова. Это перевозчики, автомобильные и железнодорожные, которые тоже не слепые и видят, что везут. Далее таможенники и пограничники, готовые признавать драгоценный лес за бросовые дрова. А еще СБУ, МВД, прокуратура, которые смотрят на все это беззаконие сквозь пальцы.

То есть, это подход, порождающий преступления, возведенные в статус государственной системы.

Читайте такжеВ Украине готовы рвать всех за свое право вороватьИ каждый ее винтик оправдывает себя тем, что это все придумали и организовали большие люди из самой столицы, а он на своем месте только выполняет команду. За деньги, конечно, как и все вокруг.

Вот что самое страшное — согласие многих с очевидным беззаконием!

Более того, попытайся кто-то прекратить этот преступный бизнес, уничтожающий общенациональное достояние, и "заготовщики дров" начнут возмущаться, пытаться противостоять наведению порядка, как это происходит с теневыми добытчикам янтаря.

И точно такая же подлая система действует при нелегальной перевозке товаров через линию разграничения на Донбассе.

Но и это еще не все.

В "дровяную" схему оказываются втянутыми европейцы. Их пограничники и таможенники, их производители мебели и прочих деревянных изделий, которые тоже все понимают и идут на сговор с собственной совестью, нарушая собственные законы. Потому что в ЕС действует закон, прямо запрещающий приобретения леса и другого сырья, если происхождение его незаконно либо сомнительно.

Так в какую Европу нас ведет власть во главе с ПАПом? В криминализированную и коррумпированную по нашему образу и подобию?

Да не пустят нас таких ни в какую Европу: высосут ресурсы и отвернутся равнодушно!

Вот поэтому я так настаиваю не на косметических изменениях нашей политической системы, а на полном ее демонтаже и построении другой, справедливой и эффективной, в которой появления "дровяной" и подобных схем станет невозможным в принципе.