Может ли Украина отказаться от Минских соглашений?

Богдан Яременко

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"

12 сентября 2018, 08:16

Так называемые выборы в "ДНР" могут стать для Киева поводом для невыполнения Минских договоренностей.

Порошенко и Путин в Минске
Порошенко и Путин в Минске / фото: RT

Вот и снова встал вопрос о том, не откажется ли украинский парламент в ответ на очередные незаконные выборы на временно оккупированных территориях  продлевать срок действия законов, принятых во исполнение Минских договоренностей?

Здесь важно учитывать некоторые моменты.

Во-первых, Минские договоренности не являются международным договором и для Украины не будут иметь никаких правовых последствий. Выполнять или не выполнять Минские договоренности – это вопрос доброй воли Украины.

Читайте такжеТолько не Минск: почему переговоры по Донбассу нужно перенестиВо-вторых, Минские договоренности предусматривают, что выполнение политических обязательств Украины начинается лишь спустя 14 дней после прекращения огня и отвода вооружений. Прекращение огня в 00:00 15 февраля 2015 года так и не случилось.

Более того, ни одно из перемирий, которые с тех пор периодически анонсировались, не продолжалось 14 дней. Запрещенное минскими договоренностями оружие применялось российскими нерегулярными воинскими формированиями на временно оккупированных территориях Донбасса постоянно.

Следовательно, момент "начала определения модальностей" проведения местных выборов на временно оккупированных территориях никогда так и не наступил. Аналогично не наступил и момент начала реализации Украиной политических обязательств в рамках Минских договоренностей.

Законодательные акты, принимаемые украинским парламентом во исполнение Минских договоренностей, были исключительно актом доброй воли Украины.

Читайте такжеПопрыгунчик Лавров: что означают новые заявления Кремля по ДонбассуМинские договоренности не предусматривают проведения на временно оккупированных территорий других выборов, кроме как местных, а также их проведения в ином формате, то есть только с согласия Украины, в соответствии с законом, принятым Верховной Радой Украины.

Поэтому очередное циничное нарушение Россией Минских договоренностей в виде проведения так называемых выборов на временно оккупированных территориях, а также назначение каких-либо должностных лиц в центральных органах оккупационной власти "ЛНР" и "ДНР", безрезультатность переговоров по условиям прекращения огня и отвода вооружений, являются основанием для Украины прекратить проявлять добрую волю относительно выполнения Минских договоренностей.

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выборы Минские договоренности Богдан Яременко
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