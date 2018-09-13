Нашли козла отпущения: на кого Кремль повесит провал с автокефалией УПЦ

Дмитрий Тымчук

координатор группы "Информационное сопротивление"

13 сентября 2018, 06:56

"Башни" Кремля шатаются всё сильнее.

Кремль
Пауки в Кремле пожирают друг друга за провал с автокефалией

Российская "Новая газета" опубликовала интересную статью, которую в Украине практически не заметили. Речь в материале шла о том, что близкие родственники главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина (в публикации сказано "полные тезки") получили вид на жительство в Венгрии.

Данная публикация свидетельствует, что межвидовая борьба силовых кланов на российском Олимпе (читай - "в банке с пауками") становится всё ожесточеннее, а её отголоски всё чаще просачиваются на публику.

Читайте такжеУ Путина есть шесть вариантов и все - плохие для УкраиныКонфликт ГРУ и ФСБ за сферы влияния и раньше выплескивался наружу. Один из недавних примеров – убийство съемочной группы в ЦАР, которая готовила фильм о ЧВК Вагнера, борьба за сферы влияния на оккупированной части Донбасса и пр. На этом фоне еще одна спецслужба – СВР – находилась в тени. И вот, похоже, дует конфликтующих превратился в трио.

Одна из причин обострения – российская верхушка судорожно пытается найти виновных в том, что не удалось задушить в зародыше процесс предоставления Томоса Украинской поместной церкви. И главным кандидатом в козлы отпущения как раз может стать руководитель СВР. Потому что именно эта спецслужба отвечает за политическую разведку и проведение операций за пределами РФ, в данном случае работая в прямой конкуренции с ФСБ (т.е. - "РПЦ").

На данный момент "вымпел Дарвина" удерживает ГРУ. После обвинений со стороны Британии в деле отравления Скрипалей, Россия оказалась в крайне затруднительной ситуации. Британцы предъявили двух предполагаемых киллеров, назвали имена. А после нынешнего блеяния Путина о том, что это были "гражданские, конечно", вполне очевидно, остатки сомнений развеялись. Тогда как новый уровень санкций, который последует за этой историей, подвергнет большому испытанию лояльность российских элит Путину.

Один из классических способов переключить внимание от своего провала – найти "предателя". Не по конкретному делу, а глобального такого предателя-отщепенца.

Читайте такжеЦерковный блицкриг: как в Константинополе поставили Кремль на местоПолучение вида на жительства в стране НАТО членами семьи одного из руководителей разведсообщества РФ (который, кстати, с весны 2014 г. находится под международными санкциями) – это очень яркий факт, который сложно интерпретировать иначе, чем подготовку к эвакуации. Получается, глава российской СВР, к слову, давно и близко работающий с Путиным, не верит в светлое будущее России. Это гораздо страшнее, чем потеря двух тонн кокаина. На "предателя" легче и Томос "повесить" будет. В этом крайне заинтересованы (каждый по своим причинам) и ГРУ, и ФСБ, и товарищ Гундяев.

Глава СВР РФ вряд ли простит такой выпад против семьи. Будем держать кулаки, чтобы его ответ заклятым коллегам из других российских спецслужб был достойным, и они продолжили с азартом пожирать друг друга.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
Владимир Путин Дмитрий Тымчук Сергей нарышкин автокефалия УПЦ
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