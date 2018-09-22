Что-то пошло не так: как Оппоблок может обломать Порошенко

Петр Порошенко может выиграть выборы при двух условиях / nahnews.org

Конечно, послание Порошенко к Раде вовсе не про то, как лучше жить, а о том, как сохранить власть самого Порошенко. Томос (читай - угроза церковного раскола), защита украинского языка (читай – тотальная русофобия), признание армии УПА освободителями (поощрение неонацизма) и прочие – достижения сомнительные. Но в больной стране и лекарства – яд.

Простой работы на ядерный электорат (националисты да бюджетники) для победы недостаточно. Порошенко это хорошо понимает. Поэтому не первые по списку, но важнейшие по значимости тезисы выступления – это угроза "пророссийского реванша" и пассажи о "демократии канцлерского типа" (камень в сторону Тимошенко). Как человек неглупый, Порошенко делит угрозы на риски и возможности. И если Тимошенко – сплошной риск, то с темой "пророссийского реванша" удобно и даже приятно работать. Под музыку антироссийской истерии и русофобии героическое противостояние этому самому реваншу – действо эпическое.

Успех Порошенко на выборах предопределит выполнение двух условий. Первое – пройти во второй тур. Второе – вывести во второй тур не реального конкурента, а спарринг-партнера.

Неприкрытый пиар Юрия Бойко на канале "Прямой" говорит о том, кого Порошенко видел удобным для себя соперником во втором туре. Но что-то пошло не так. Марионетка может перестать слушать и слышать сигналы "ловких и натруженных рук" Петра Алексеевича.

Заявление Рабиновича о готовности объединиться с Оппоблоком – сильная заявка на появление единого кандидата в стане экс-регионалов. Кроме того, появление на Читайте такжеПорошенко "кормит" украинцев лозунгами времен первой мировой войныавансцене Медведчука, который, очевидно, выступает главным двигателем объединения оппозиции и выдвижения единого кандидата, явно портит президенту настроение. Но даже такое объединение - необходимое, но недостаточное условие консолидации электората. Ключевой вопрос – позиционирование. Что есть объединенная партия – псевдооппозиция, подыгрывающая президенту с целью поучаствовать в распределении власти и денег, или сила, имеющая четкую идеологическую платформу.

Тот же Медведчук в своих интервью задал простой контур объединительного процесса – прекращение войны и мир на Донбассе. Отсюда следуют важные посылы, которые проговариваются лишь отдельными представителями партии, но не ее руководством (тем же Бойко). Речь о компромиссах с Россией, выполнении Минских соглашений, прямых переговорах с сепаратистами и прочих крамольных вещах. Внятная стратегия достижения мира позволит демаргинализировать электорат юго-востока, который также подвержен ковровой пропаганде про "страну-агрессора" и недограждан по ту сторону линии разграничения.

Читайте такжеПорошенко ищет благословления Путина на новый срокПока же партийные бонзы Оппоблока театрально хмурят на власть брови, но при этом жмут правильные кнопки в нужные моменты (как пример - голосование за отмену моратория на экспорт леса-кругляка). При этом здоровые силы на этом поле есть. Тот же Новинский, Вилкул и Шуфрич демонстративно покинули Раду во время выступления президента. Потому что большая часть озвученных Порошенко тезисов – неприемлемы для тех, кто называет себя оппозицией.

Чтобы стать реальной угрозой для Порошенко Оппоблоку нужно пройти через серьезную внутреннюю трансформацию и чистку рядов. Если такую повестку задаст объединение с партией "За жизнь" – так тому и быть. В противном случае – или распад, или роль подтанцовки у Петра Алексеевича. Некогда могущественным "регионалам" такое пиджейство не к лицу.