Насколько обвалится гривна после нового повышения цен на газ

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Правительство отложило повышение цен на газ для населения до 18 октября, хотя ранее планировало "обрадовать" этим украинцев с 1 октября. Есть несколько факторов, которые обусловили такую отсрочку.

Данное решение связано, во-первых, с тем, что правительство хочет увидеть, какой будет ситуация с началом отопительного сезона. Пока что не понятно, насколько холодным будет октябрь, каким будет температурно-погодный режим.

Во-вторых, правительство не до конца понимает, какими будут объемы потребления газа в новом отопительном сезоне, сколько понадобится газа для коммунального сектора, сколько – для индивидуального отопления. Ведь в маленьких городах очень много людей установили себе котлы, чтобы не получать через общую коммунальную систему горячую воду для пользования и для отопления, так как это выходит очень дорого. Пока что не ясно, насколько много котлов установлено в домашних хозяйствах.

Читайте такжеУдар по промышленности, рост цен и неподъемные платежки: чего ждать от газа по 500 долларовВ-третьих, правительство выжидает и наблюдает: с 1 октября люди активизировались, ждут повышения, и не известно, как они выйдут из ситуации.

В-четвертых, еще одна важная составляющая в данном вопросе – курс гривны и цена на газ очень связаны. В правительстве работают некомпетентные люди: они думают, что если повышают цену на газ в гривне, а в это время наша национальная валюта обесценивается по отношению к доллару, то дело сделано – цена на газ поднята до требуемого уровня. Однако это не так.

Наши члены правительства почему-то не хотят понять, что цену на газ нужно высчитывать иначе – в привязке к корзине валют SDR (специальные права заимствования) Международного валютного фонда. Эта корзина состоит из пяти валют, и это самая стабильная единица измерения.

Так что еще одна причина переноса – Кабмин просто не знает, что будет с курсом гривны, каким будет наполнение госбюджета. Сейчас они увидят, что после трех кварталов у них произошло с деньгами, какая складывается картина, как на данный момент выглядит доходная и расходная части бюджета. А в действительности сейчас отмечается серьезное недовыполнение расходной части бюджета. Возможно, в четвертом квартале правительство все же планирует пойти на секвестр бюджета. Ведь МВФ отказал Украине в продолжении программы сотрудничества на этот период.

Вот почему Кабмин решил отложить повышение цен на газ до 18 октября. Как видим, это было чисто техническое решение, чтобы увидеть и оценить свои возможности, ресурсы, проблемы и объемы, которые понадобятся, чтобы понять, сколько газа сейчас есть в газохранилищах, сколько расходуется и каковы объемы газа национального производства.

Какими будут последствия повышения цены на газ для населения? Как мы уже знаем, НАК "Нефтегаз" заявил в повышении цены на газ для промышленного производства. Это означает, что с ноября начнет действовать кумулятивный эффект, когда начнется оптовая инфляция. Цены для промышленного производства вырастут приблизительно на 15%, а это сразу ударит по всем отраслям народного хозяйства.

К слову, это тоже причина, почему цены не подняли с 1 октября – чтобы не было двойного удара, чтобы не сомкнулась ударная волна оптовой инфляции с потребительской инфляцией.

Читайте такжеКак МВФ будет "доить" Украину накануне выборовВ целом, я считаю, что повышение цен на газ для населения – это разбойничье решение. Прежде всего, нужно было бы укреплять гривну. Я уже раз сто говорил: сделайте ревальвацию гривны – и не нужно будет поднимать цены на газ.

Ведь Гройсман – не первый, кто поднимает цену на газ – это делал и Лазаренко, это делала Тимошенко, это делали очень многие украинские правительства в прошлом. И всегда после этого происходила девальвация, обвал гривны. Повышение цен на газ, приближение их к долларовому эквиваленту попросту "сливалось в помойную яму".

Поэтому, пока в Украине не будет стабильной национальной денежной единицы, или пока у нас не будет свободно ходить евро, и пока все экономические показатели мы не будем считать в евро, до тех пор невозможно будет соединить два процесса – девальвацию национальной валюты и приведение цен на газ в соответствие рыночным.

Также я убежден, что нужно отменить субсидии и вместо этого сделать какую-то монетизацию для слабых социальных слоев. Субсидии как таковые должны исчезнуть. Потому что они – инструмент для краж, причем краж на уровне крупных объектов, например, держателей облэнерго, облгазов и т.д. Но, конечно, самый большой коррупционер – это государственная монополия НАК "Нефтегаза".

Но – кто будет этим заниматься? Гройсман? Он вообще ничего в экономике не понимает. Порошенко? Ему нужно думать о выборах. Я вообще не вижу выхода из ситуации.

А если сейчас будут подняты цены на газ, и параллельно произойдет девальвация гривны, все это будет "коту под хвост", бесполезно.

Насколько существенно может обвалиться гривна после повышения цены на газ в этом году? В бюджетах на 2018 и 2019 годы значится цифра 30-30,5 гривен за доллар. Но ведь правительство моментально проскочат эти показатели! Ведь оно поднимет цену на газ для населения, никаких кредитов Украина уже не получит, а с 19 октября грядет огромная выплата долгов. В частности, нужно будет погасить "замороженные" реструктуризированные кредиты, точнее "тело" кредитов, которые оставила нам "в подарок" Яресько – это около 15 миллиардов долларов.

Прогнозирую, что первый обвал гривны может произойти до католического Рождества, то есть до 25 декабря. Если обвала в эти числа получится избежать, то будет еще вторая опасная точка – конец января и февраль месяц, после Крещения.

В такой экономической и монетарной политике нынешнее правительство Украины и Нацбанк будущего не имеют. НБУ заявил, что более не будет покупать долговые обязательства правительства, поскольку у него и так уже почти 50% ОВГЗ правительства. Нацбанк их вообще уже не имеет права покупать, потому что, приобретая их, он превращает правительство во второй эмиссионный центр гривны. Так что ситуация очень сложная.

Олег Соскин, директор Института трансформации общества, экономист и политолог, специально для "Главреда"