Украине нечем ответить Путину в Азовском море

Азовское море

Ситуация в Азовском море очень напряженная. Мы стали свидетелями того, как Россия умело, не переходя формально черту соблюдения договорных обязательств, блокирует ведение хозяйственной деятельности украинскими, да и не только украинскими субъектами в акватории Азовского моря.

Знаю, что соответствующие государственные институции готовят подачу исков против Российской Федерации по этому поводу. Юристы хорошо знают, что есть такой термин как "злоупотребление правом": ты можешь формально и не нарушать законы, но злоупотреблять своими правами.

Один из примеров, который хорошо может продемонстрировать, что такое злоупотребление правом: "евробляхи" перекрывают движение в центре Киева. Да, согласно Конституции, граждане имеют право на протест, но, согласно ряду законов, блокирование и перекрытие транспортного сообщения – это уголовное преступление. Это пример злоупотребления правом, на который власть, к сожалению, практически не реагирует, демонстрируя собственную импотенцию.

Читайте такжеАзовское море Украина уже потеряла. Что дальше?Россия, формально не нарушая межгосударственного соглашения, злоупотребляет возможностью осуществлять досмотровые мероприятия судов. Если бы это касалось только рыболовных или транспортных суден, то это было бы одно дело. Но ведь появляется еще две угрозы.

Азовское море – очень мелководное. И для того, чтобы в порты Мариуполя и Бердянска имели возможность заходить крупные корабли, по дну Азовского моря прокопан канал. Этот канал нуждается в постоянной очистке, чтобы не происходил процесс заиливания. Потому есть драги, которые занимаются чисткой этого канала.

Первая угроза: российская сторона может в рамках межгосударственного договора осуществлять досмотровые работы на этих драгах, таким образом, фактически парализуя их работу. В конце концов, это приведет к естественному заиливанию канала.

Вторая угроза: в связи с тем, что россияне построили Крымский мост, существенно изменился процесс ледохода в Керченском проливе. В прошлом году мы уже столкнулись с критической ситуацией, когда из-за того, что изменилось течение в Керченском проливе, этот пролив был забит льдами, а судна, которые стояли в Азовском море оказались заблокированными в акватории этого моря. В Азовском море существует только один ледокол (украинский), который в состоянии пробивать корку. Тут уже будет интересная игра, потому что ледокол относится к категории специального флота, и нормы о трехдневных задержках, по идее, не сработают. Но так как наши соседи научились брутально плевать на любые нормы, в том числе и международного права, то они могут себе позволить заблокировать корабль на пару дней, а потом сказать: "Ой!". Но от этого "ой" уже никому легче не будет. И вся навигация окажется под угрозой срыва.

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Что может сделать Украина? С моей точки зрения, абсолютный бред, когда те же самые "ура-патриоты" начинают верещать о необходимости "дать агрессору по зубам". Чем давать? Буксиром? Он сейчас прошел Керченский пролив и базируется в Мариуполе… Или теми невероятными "супер-кораблями", которые господин Бабин предлагал по железной дороге срочно перебросить из Одессы в Мариуполь? Прежде чем ляпать языком, нужно думать о последствиях.

У нас нет военно-морского флота. Реально у нас его никогда и не было. У Украины все 25 лет отсутствовала доктрина военно-морского флота. Рвать на себе вышиванки с воплями: "Злочинна влада нічого не робить протягом чотирьох років! Де наші авіаносці? Де наші атомоходи?" – извините, это верх примитивизма и идиотизма.

Читайте такжеНа украинском флоте рассказали, зачем будет построена военная база в Азовском мореРади интереса я посмотрел, как обходятся с военно-морским флотом Соединенные Штаты… На построение современного эсминца мало того, что идут сумасшедшие деньги, так при всей потенциальной экономической мощи этого государства запуск новой серии занимает восемь-десять лет. Что тогда говорить о нас?

Честно говоря, я не вижу для Украины в обозримом будущем решения военной проблемы в акватории Черного и Азовского морей. К сожалению, нам нечего в военном плане противопоставить военно-морскому флоту России. Нужно быть честными и признавать такие вещи, не дуря голову ни себе, ни нашим гражданам.

Кроме того, если какому-то идиоту стукнет в голову начать военные действия еще и в акватории Азовского моря, то последствия могут быть самыми негативными на сухопутной границе. Кто даст гарантию, что в ответ на какой-то выстрел по российскому приграничному катеру на Азове Россия на следующий день не начнет атаку на славный город Чернигов. Об этом тоже нужно думать.

Выход - в дипломатических, экономических и финансовых механизмах давления на Россию. Они могут не нравиться, они могут быть не очень эффективными, но потихоньку они срабатывают. Я в них верю.