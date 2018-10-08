Украина - гибридный сексуальный гигант

В Украине сложилось гибридное государство / Фото: Reuters

Признаки неуспешной экономической системы по результатам глобального исследования Oxfam:

- размывание прав трудящихся

- чрезмерное влияние крупного бизнеса на государственную политику

- неустанные подвижки бизнеса к минимизации затрат

- экономический подъем миллиардеров, увеличение прибыли держателей акций.

Изучив коррупционную среду в различных странах мира, в Transparency International назвали популизм политиков главным фактором роста коррупциии.

Советник генсека ООН Джеффри Сакс выделяет следующие причины, по которым не возможно устойчивое развитие:

страна не может делать инвестиции в собственную экономику (так называемая ловушка бедности)

ошибочная экономическая политика (нерыночное поведение, ограничение торговли с другими странами)

финансовая несостоятельность (беспорядок в тратах, расходы превышают доходы)

плохое управление (коррупция, неэффективность, некомпетентность)

культурные барьеры (ограничения по религии, языку, СМИ)

геополитика (неправильные отношения с соседями, противниками, союзниками).

Интересно, что наиболее богатый иллюстративный материал дают аналитикам страны Африки. Украина же по всем признакам оказывается ближе к Сомали, чем к Австрии или Польше.

Учитывая все вышесказанное, можно смело утверждать , что политическая элита последовательно ведет Украину к Failed state. Ничего другого с мародерами, саботажниками и клиническими идиотами, которые пилят сук, на которых сидят, здесь получить нельзя. И, возможно, точка невозврата уже пройдена.

Но власть похожа на гриб - это лишь верхняя часть всенародной грибницы. Грибница эта может порождать белые грибы, а может поганки. Украинская порождает поганки.

Читайте такжеМова, патриотизм, духовность, но что делать с говном?Это говорит о том, что у украинского народа дал сбой даже не один, а сразу три "ментальных" компаса: нравственный компас, здравый смысл и инстинкт самосохранения.

Вопрос остается открытым: способна ли украинская "ментальная" грибница на две вещи одновременно - : отторгнуть прогнившую элиту на корню и заменить ее качественно иной? С необходимым набором компетенций, чтобы реализовать украинский проект, диаметрально противоположный нынешней популистской политике коррупционеров и компрадоров в области экономики, частной собственности, рынка, геостратегии, языка, культуры и т.д.

Два Майдана и парламентско-президентские выборы за все годы независимости продемонстрировали со всей очевидностью - нет, не может! Они оказались непосильной ношей для украинской рациональности. Они искривили украинскую оптику и мы получили сильно искаженный взгляд на мир. Поэтому из года в год экономическая и политическая система в Украине, государство в целом становятся все более неуспешными и несостоятельными.

Напрашивается логичный вывод: если выход для Украины находится не в сфере дискредитировавших себя парламентских форм демократии, если выход не в Майданах, как формах борьбы внутриэлитных групп и конкурирующих центров внешнего управления, задрапированных под народный протест, тогда где он, этот выход?

Читайте такжеУкраина может стать швейной фабрикой ЕвропыЧто можно противопоставить естественному сценарию раздела украинского Failed state на зоны влияния? Очевидно, что с эволюционным путем развития не задалось - общество отвергло его на Майданах. Для тех, кто избрал лично для себя и своей семьи эволюционный путь, Европа будет предоставлять все большие возможности трудовой миграции. Уже и Германия заявляет, что не прочь в следующем году воспользоваться опытом Польши и открыть для украинцев рынок труда...

Неудача государства во внешней и внутренней политике, военная неудача, провал социально-экономической политики - это всегда порождало радикальный взгляд на происходящее у тех пассионарно-патриотических групп, для которых путь миграции и эволюционный путь оказывались мировоззренчески неприемлемы.

Если эволюция олигархического капитализма, который завел страну в тупик невозможна, пассионарии начинают ориентироваться на радикальную перезагрузку проекта. Выходов из кризиса капитализма в 20 веке было несколько: с одной стороны капиталистическим демократиям противопоставили себя фашизм и национал-социализм, с другой - советский социализм.

Но парадокс в том, что в декоммунизированной Украине плохо понимают идейную связь с Марксом не только Ленина и Сталина, но и Гитлера с его соратниками.

В интервью американской прессе Гитлер в 1923 году говорил буквально следующее:" Социализм - это наука о распределении общего блага. Коммунизм не есть социализм. Я решил взять социализм у социалистов! Наш социализм является национальным. Мы требуем выполнения справедливых желаний производительных классов государством на основе расовой солидарности."

А вот программное заявление NSDAP уже в 1927:"Мы социалисты, мы сегодняшние враги капиталистической экономической системы, основанной на эксплуатации экономически слабых, с ее несправедливой зарплатой, с её неприличной оценкой человека, в зависимости от богатства и собственности вместо ответственности и производительности, и мы решили разрушить эту систему при любых условиях."

И ведь с лидерами NSDAP не поспоришь - нормальные популисты, вроде же все правильно, как лучше хотели - прям по Марксу! Вот только украинцам не мешало бы вспомнить, что от национального возрождения до национального позора и катастрофы может быть всего один шаг...

И наконец жирную точку ставит Йозеф Геббельс в 1934. Цитата из Kampf Um Berlin:"Национал-социалистическое движение имеет одного хозяина: марксизм".

Но парадокс еще и в другом: у Украины никогда не было собственного проекта. В свое время украинцы просто выбирали к кому присоединиться - к "неомарксистскому" советскому проекту или к "неомарксистскому" национал-социалистическому проекту. В 1991 году они под демагогическим соусом о незалежности решили стать периферийной частью системы неолиберального капитализма, победившего оба "неомарксистских" проекта.

Сейчас, когда эта неолиберальная система трещит по швам, мы видим колоссальный кризис украинской проектности, который не получится замазать псевдофилософствованием об общественном договоре, об "остаточном прощавай!" и т.п.

Читайте такжеПутин открыл против Украины второй фронтСвоей собственной проектности у Украины нет, также как нет компетенных и рациональных элит. Возможно, нечто подобное появилось ненадолго в Украине в 17 веке, при Богдане Хмельницком. Но этот исторический опыт украинское общество адекватно осмыслять отказывается.

Мы живем в гибридной среде. У нас сейчас все гибридное, даже война и судебная система... И само государство - гибридное, находящееся в глубочайшем институциональном кризисе.

Но, к сожалению, в реальном управлении так не бывает. Это, примерно, как если бы врач-сексопатолог успокаивал пациента: "Не волнуйтесь, батенька! И вовсе вы не банальный импотент! Это вы просто такой гибридный сексуальный гигант!"

Реальная власть не может быть реализована без проективного видения, без реального управления смыслами. И подменить его борьбой с русским миром, путем языковых ограничений и закрытия телеканалов не получится. И имитацией гражданского общества и общественного диалога тоже.

По сути, борясь за власть примитивными методами, единственно доступными их пониманию, нынешние элитные группы не в состоянии осуществлять над страной реальную власть, которая всегда является проективной.

Проективно импотентная правящая элита делает экономическую систему Украины неуспешной. Эта элита не в состоянии обеспечить стране устойчивое развитие, не в состоянии вырвать страну из ловушки популизма, коррупции, институционального банкротства. Ровно поэтому она сильно рискует потеряет и страну, и власть, и собственность...

Рано или поздно придется делиться и уступать место внешними элитными группами - тем, кто обладает проектным видением. А, значит, в состоянии осуществлять реальный контроль над украинской территорией или какой-то ее частью.