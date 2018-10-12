Взрывы в Ичне: самой большой страной Европы прявят кретины

Деньги для проведения помпезных военных парадов есть, а на защиту критически важных оборонных объектов нет / 112 Украина

Порохоботы успокаивают, что ничего страшного не случилось - взорвались "не очень нужные" боеприпасы, которые, дескать, всё равно надо утилизировать. Это враньё. Во время войны "ненужных" боеприпасов не бывает. А снарядный голод на 122-мм мины, снаряды 122-мм и 152-мм (особенно), реактивные снаряды для "Градов" - а их особенно много на видео с места катастрофы - ощущался ещё в 2014-м году. Тот, кто позволяет себе такое утверждать во время войны в стране, где не производятся свои патроны и снаряды, - должен быть отдан под суд военного трибунала.

Порохолизы переводят стрелки, размывают ответственность - мол, никто конкретно не виноват, а виноваты все сразу, потому что в государстве разные силовые структуры отвечают за разные "безопасности". Что виноваты и СБУ, и пограничники, и даже полиция, которые должны были ловить диверсантов на дальних подступах. Это правда - виноваты все. А более всего - верховный главнокомандующий, которому все силовики подчиняются, и который не смог организовать защиту стратегически важных запасов боеприпасов силами вверенных ему структур.

Неуловимые диверсанты прибыли в Ичню из... Калиновки

Балаболы в погонах сетуют, что им "не выделили" требуемого объёма финансирования. Что вместо 10 млрд грн военное ведомство получило на обустройство складов только 500 млн. Однако, при этом освоило только 150 млн... Но дело не только в деньгах - охранять территорию огромного склада в Ичне силами 6 стационарных постов и 6 патрулей - просто невозможно. Особенно ночью, при полном отсутствии приборов ночного видения. Особенно в условиях, когда почти нет закрытого периметра. Что мешало установить сплошной забор из колючей проволоки?.. Кто не позволил выдать личному составу тепловизоры и ПНВ?.. Почему не была закуплена и установлена элементарная и недорогая система видеонаблюдения?.. На всё это не нужно 10 млрд, которые не успели "распилить".

Читайте также"Диверсия": Порошенко о взрыве складов в ИчнеПочему, в конце концов, так мало людей охраняли территорию склада - Устав гарнизонной и караульной службы никто не читал?.. Ах, мало людей в армии?.. Некомплект?.. Люди уходят?.. Ну, наверное, уходят не от хорошей жизни. Не от талантливых командиров. А от безнадёги, бессмысленности и совка.

Уже сегодня во многих армейских бригадах - только треть от списочного личного состава. В Нацгвардии вообще возрождён дух "ВэВэ", из созданной "по стандартам НАТО" "элитной" Гостомельской бригады выдавили уже почти боевых офицеров, которых я, в том числе, туда собирал. А в самом командовании НГУ сидят откровенные агенты ФСБ, которые спят и видят "возвращение" Украины в состав Российской империи. И кто во всём этом безобразии виноват, если не главнокомандующий?.. Если не его губительная для украинской государственности политика подбора командных кадров по критерию личной преданности, и только?..

Взрывы на ичнянских складах боеприпасов: три версии случившегося

И ещё раз про "не выделили" деньги. Ребята, кто вам чего не выделил?.. Тимошенко?.. Гриценко?.. Садовой?.. Зеленский?.. Или Касьянов?.. У вас вся полнота власти в стране. Ручная Верховная Рада, послушное большинство, практика покупки нужных законопроектов за наличку, которую привозят в спортивных сумках из АП. У вас свой премьер, своё правительство, свои министры, свой Нацбанк... Кто эти, которые вам чего-то "не выделили"?.. Кто посмел?.. И почему эти могущественные люди до сих пор не отданы под суд?..

Почему у вас находятся деньги для проведения помпезных военных парадов, а денег на обеспечение защиты критически важных оборонных объектов нет?.. Снимите многочисленную охрану со своих безграничных поместий, сэкономьте деньги от поездок на Мальдивы, не украдите очередные сотни миллионов, но защитите страну, в которой вы живёте, и которую грабите уже столько лет. Ведь завтра, при таком подходе, грабить уже будет просто нечего.

Только полная умственная недостаточность и абсолютная безответственность кроются за дебильными попытками переложить вину на "российских диверсантов". Дескать, а что вы хотели, что мы можем поделать, когда орудуют диверсанты. И только диверсанты во всём виноваты!.. Так говорят кретины. Кретины, которые по какому-то невероятному, фантастическому недоразумению правят самой большой страной Европы. Кретины, которые для того и поставлены, чтобы бороться с диверсантами. Потому что это ваша, кретинов, работа. Просто - работа. Ведь враг не случайно взрывает наши склады, планомерно уничтожая боезапас украинской армии. Враг готовится к войне. И только полные кретины, воры и лгуны этого не понимают. Или просто подыгрывают врагу.

За утерю стратегических запасов боеприпасов во время войны нынешнее военно-политическое руководство страны, и пока ещё верховный главнокомандующий гражданин Порошенко обязательно будут привлечены к уголовной ответственности.